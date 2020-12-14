Глушаков: «Если бы не Максименко, то „Спартак“ бы не находился так высоко»

Хавбек «Химок» Денис Глушаков похвалил голкипера «Спартака» Александра Максименко.
Если бы не Максименко, то «Спартак» бы не находился на втором месте. И в том сезоне тоже. Максименко — один из лучших футболистов сейчас.
Хавбек «Химок» Денис Глушаков похвалил голкипера «Спартака» Александра Максименко.
Если бы не Максименко, то «Спартак» бы не находился на втором месте. И в том сезоне тоже. Максименко — один из лучших футболистов сейчас.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.