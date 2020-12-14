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Глушаков: «Если бы не Максименко, то „Спартак“ бы не находился так высоко»

сегодня, 21:25

Хавбек «Химок» Денис Глушаков похвалил голкипера «Спартака» Александра Максименко.

Если бы не Максименко, то «Спартак» бы не находился на втором месте. И в том сезоне тоже. Максименко — один из лучших футболистов сейчас.

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Все комментарии
Strimmy
Strimmy
сегодня в 22:57
Спартак скоро опустится на свое седьмое место, это дело времени.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:36
Никто утверждать это уверенно не может.И отличные сейвы и чудовищные ляпы;и труд и пижонство-всего намешано.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Бамбихрюк
Бамбихрюк
сегодня в 22:12
Хороший вратарь. И что не мало важно человек тоже отличный.
311
311
сегодня в 21:57
Банщик уже 2 клуба поменял, а всё еще хайпует на своей причастности к Спартаку!)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:53
Максименко всё-таки много тащит.
Cat01
Cat01
сегодня в 21:47
Верные слова так есть на самом деле
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 21:34
Интересное мнение.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:30
Если бы не Глушаков, то Химки находились бы ещё выше
Faustello
Faustello
сегодня в 21:29
Да, Максименко много тащит, отличный вратарь, хороший оппонент для Моти!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:29
Наверное в бане брали вью))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:26
Вполне возможно и такое...
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