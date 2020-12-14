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Юран: «Все знают, что Урунову уже не 19 лет»

сегодня, 21:17

Наставник ФК «СКА-Хабаровск» Сергей Юран считает, что 19-летний полузащитник «Спартака» Остон Урунов старше своего официального возраста.

Приводят футболиста из «Уфы», который вроде молодой, а все знают, что он на 4-5 лет старше. Это не секрет.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:26
А я верю Арнольдычу: Сколько назначил,столько и есть годков!

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 22:19
Да ему на вид за 40
ТТ
ТТ
сегодня в 22:09
Юран просто так не ляпнет, наверное есть достоверная информация в виде откровений акушерки принимавшей роды у матери Урунова!
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса ответ 311 (раскрыть)
сегодня в 22:09
И с Заремой)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 311 (раскрыть)
сегодня в 21:51
На верблюде с баночкой башкирского мёда он зажигает ! Модели ему по барабану . Ты ряху его видел ? )))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:47
Ничего не поделать, заимствуем прогрессивные методы продажи футболистов из африканских стран.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:31
Серёга жжёт))
Faustello
Faustello ответ 311 (раскрыть)
сегодня в 21:28
Йо хоууууу!)))
311
311
сегодня в 21:25
Газизову уже без разницы, он на яхте с моделями и чемоданами от Федуна зажигает!)
beefs
beefs
сегодня в 21:19
во еще один открыл америку...
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