Юран: «Все знают, что Урунову уже не 19 лет»

Наставник ФК «СКА-Хабаровск» Сергей Юран считает, что 19-летний полузащитник «Спартака» Остон Урунов старше своего официального возраста.
Приводят футболиста из «Уфы», который вроде молодой, а все знают, что он на 4-5 лет старше. Это не секрет.
Наставник ФК «СКА-Хабаровск» Сергей Юран считает, что 19-летний полузащитник «Спартака» Остон Урунов старше своего официального возраста.
Приводят футболиста из «Уфы», который вроде молодой, а все знают, что он на 4-5 лет старше. Это не секрет.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.