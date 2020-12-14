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Орлов — о Мусаеве: «Прошел только в Лигу Европы. Что такое Лига Европы?»

сегодня, 20:06

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что тренером года в России должен быть признан рулевой «Зенита» Сергей Семак.

Почему бы приз лучшему тренеру года в России не получить Семаку? Он стал чемпионом, причем дважды подряд. А что Мусаев выиграл? Ничего. Прошел только в Лигу Европы. Что такое Лига Европы? Это даже не Лига чемпионов. Если посмотреть на титулы, то, конечно, лучший тренер — это Семак. Тут двух мнений быть не может. Сами посчитайте, напишите на бумаге — и сразу увидите.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ tigrok (раскрыть)
сегодня в 21:24
Он их потерял))
tigrok
tigrok
сегодня в 21:21
Гена! Таблетки! Срочно!
beefs
beefs
сегодня в 21:17
эх дедушка, дедушка, кто же тебя надоумел такое сказать...
Tonik-ID
Tonik-ID
сегодня в 21:16
Знатно лизнул. Впрочем, как и всегда.
radone
radone
сегодня в 21:16
Краснодар прошёл в Лигу Европы, а Зенит набрал 1 очко в группе, но как же хорош был сегодня Зенит!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 21:15
Ну по титулам, конечно Богданыч лучший. По построению игры, Слуцкий, Валера и Федотов.
Но Гене лучше бы уйти из журналистики. Сегодня у него СБС хороший тренер, завтра физрук. Метко его один рукоблуд Флюгером обозвал.
viv
viv
сегодня в 21:07
Гена:"Семак лучший тренер, он набрал целое очко в ЛЧ."
311
311
сегодня в 21:07
Зачем вообще вручать эту награду, если реально никто её не заслужил?)
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 21:06
Да действительно, что такое Лига Европы? Зенит же даже туда не попал)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:06
Черевченко
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:05
Что такое Лига Европы?»
А что такое наш пешеходный чемп??После которого наши ЗМС не знают как играть в Европе!Он болен ))
Loko57
Loko57
сегодня в 21:03
Вот это Орлов жжет....
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:03
Орлов всё больше превращается в Зенитовского глора. Настоящий болельщик отличается от глора тем что объективно относится к своей команде и уважительно к соперникам
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 21:02
    Zola
    Zola
    сегодня в 21:02
    Гена - это уникум в большом футболе!
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 21:00
    Какой же поскудный человек этот гена.
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    сегодня в 20:57
      А чемпион то не настоящий
      А чемпион то не настоящий
      сегодня в 20:57
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258
        сегодня в 20:55
        Семка в отставку многие отправляют за отстойные результаты с самым дорогим состаом и бюджетом, а Гена его лучшим делает. Деменция, маразм?...
        Медив
        Медив
        сегодня в 20:53
        Вообще никому не вручать приз за этот сезон. По хорошему еще надо отобрать и за прошлый
        mihaluch
        mihaluch
        сегодня в 20:52
        По идеи не кому не надо присваивать.
        Правдин Семён
        Правдин Семён
        сегодня в 20:51
        Тренер года -не Семак. Карпин шумит с постоянно меняющимся составом. Мусаев хотя бы вышел в ЛЕ ,победой в предшественнике которой (КУЕФА)так гордятся в Питере. Талалаев дает результат в этом году. Да и Федотов,прости Господи. А что Серёга? Взял чемпионство с самой дорогой и богатой командой лиги? Сложнее было не взять,с учётом всех обстоятельств.
        Kosmos58
        Kosmos58
        сегодня в 20:48
        Орлов, ты не орёл!.. Какой Семак??? Да с такими "игрочищами" Зеня обязан был бы быть в еврокубковой весне! А так ни игры, ни мысли ..
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Qatar Airways (раскрыть)
        сегодня в 20:48
        Шучу, конечно. Но найти подходящую цитату, соответствующую моменту - это тоже надо уметь. Молодец!
        DmitryFCSM
        DmitryFCSM
        сегодня в 20:46
        Орлов типичный сумасшедший и болельщик лазурного проекта в одном лице.
        Константин Белых
        Константин Белых
        сегодня в 20:44
          старина
          старина
          сегодня в 20:38
          Уж лучше дартаньяна послушать,чем съехавшего дедулю
          Futurista
          Futurista ответ Аксинья (раскрыть)
          сегодня в 20:38
          Ганчар еще может встрять в гонку за титулом...
          Great Chris
          Great Chris
          сегодня в 20:33
          Ну конечно, ведь Краснодару в профинансированной известно кем лиге Чемпионов вынули группу смерти, ставили два пенальти в одном матче, а они взяли да в ЛЕ попали. Всем российским клубам - Спартаку, Краснодару, ЦСКА, Локо, Ростову - вынимают группы с двумя грандами, а потом фаны зенита говорят, что эти клубы из группы выйти не могут.

          А зенит взял одно очко с аутсайдерами)))))
          Аксинья
          Аксинья
          сегодня в 20:33
          Семак - физрук года, если Черчесов у него это звание не перехватит))
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