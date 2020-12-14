Орлов — о Мусаеве: «Прошел только в Лигу Европы. Что такое Лига Европы?»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что тренером года в России должен быть признан рулевой «Зенита» .

Почему бы приз лучшему тренеру года в России не получить Семаку? Он стал чемпионом, причем дважды подряд. А что Мусаев выиграл? Ничего. Прошел только в Лигу Европы. Что такое Лига Европы? Это даже не Лига чемпионов. Если посмотреть на титулы, то, конечно, лучший тренер — это Семак. Тут двух мнений быть не может. Сами посчитайте, напишите на бумаге — и сразу увидите.