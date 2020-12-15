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Деменко: «Жду выхода „Краснодара“ в 1/8 ЛЕ, но легко точно не будет»

сегодня, 05:50
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)Динамо18.02.2021 в 20:55 Не начался

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для бывшего клуба, которому предстоит сыграть с загребским «Динамо».

Безусловно, любой соперник для «Краснодара» сейчас — это непростое испытание. И ждать проходных матчей с Загребом точно не стоит. Будет интересное противостояние, где всё, скорее всего, решится на последних минутах ответной игры.

Знаю, что «Динамо» пропустило всего один мяч на групповой стадии, это говорит об организованной обороне. Но если выделять фаворита этой пары, то я поставлю на «Краснодар». По тем матчам, которые я смотрел — с «Севильей» и «Ренном» — «чёрно-зелёные» смотрелись симпатичнее хорватов. Жду прохода дальше, но легко точно не будет.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:54
Увидим, какую форму к весне наберут...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:49
Поживем , увидим. Динамо тоже не на прогулку выйдут.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:25
Опять у нас безудержный оптимизм.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:21
Шансы Краснодара предпочтительнее.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:58
Лёгких команд там не осталось
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