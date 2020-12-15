Деменко: «Жду выхода „Краснодара“ в 1/8 ЛЕ, но легко точно не будет»

Экс-полузащитник «Краснодара» прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для бывшего клуба, которому предстоит сыграть с загребским «Динамо».

Безусловно, любой соперник для «Краснодара» сейчас — это непростое испытание. И ждать проходных матчей с Загребом точно не стоит. Будет интересное противостояние, где всё, скорее всего, решится на последних минутах ответной игры.

Знаю, что «Динамо» пропустило всего один мяч на групповой стадии, это говорит об организованной обороне. Но если выделять фаворита этой пары, то я поставлю на «Краснодар». По тем матчам, которые я смотрел — с «Севильей» и «Ренном» — «чёрно-зелёные» смотрелись симпатичнее хорватов. Жду прохода дальше, но легко точно не будет.