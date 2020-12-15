Червиченко об инциденте с Тедеско: «„Спартак“ решил устроить новый скандал»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о скандальном инциденте после матча 18-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» уступили «Сочи» (0:1).
Тедеско уже не первый раз размахивает руками на судей и соперников, ведёт себя эмоционально. Одних, как меня, это забавляет, других может раздражать. Особенно когда ты находишься в гуще событий, в перерыве очень нервной игры, как это было у Бородина. Если уж Тедеско можно проявлять эмоции, то почему этого нельзя делать Бородину? Тем более я не вижу ничего криминального в том, что он сказал. Он всего лишь дал понять, что в гостях нужно вести себя прилично. Россия — страна гостеприимная, но иногда эта гостеприимность переходит разумные пределы. Поэтому мы тому же Тедеско спускаем с рук его неадекватное поведение на бровке, споры с судьями. Думаю, где-нибудь в Англии или у себя в Германии он бы после каждого матча получал за такое дисквалификацию. У нас его не трогают.
Это Тедеско и «Спартак» стали обставлять слова Бородина как расизм и национализм, хотя подобного смысла в них он явно не вкладывал. Уверен, что в Германии тоже осадят любого русского, если он так начнёт себя вести на территории чужой страны. Учитывая то, как тренер и пиар-отдел клуба синхронно начали раскачивать эту историю, у меня складывается ощущение, что «Спартак» просто пытается после поражения и довольно странного увольнения Газизова переложить проблему с больной головы на здоровую.
Особенно смешны в этой ситуации обвинения [в адрес] Жоаозиньо в том, что он ударил Хинкеля. Зная маленький рост бразильца, в это очень трудно поверить. Но в любом случае пусть КДК РФС в этом разбирается и выносит вердикт. Отдельно надо бы разобрать слова Тедеско про деньги. Есть намёк на коррупцию, но, по мне, это просто расстройство от того, что «Спартак» стали судить как всех. Хотя в начале сезона, после угроз Федуна снять клуб с чемпионата, арбитры много ошибались в пользу «красно-белых». Сейчас это исчезло, и теперь решили устроить новый скандал, выставляя себя невинной жертвой.