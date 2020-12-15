Червиченко об инциденте с Тедеско: «„Спартак“ решил устроить новый скандал»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о скандальном инциденте после матча 18-го тура РПЛ , в котором «красно-белые» уступили «Сочи» (0:1).

Тедеско уже не первый раз размахивает руками на судей и соперников, ведёт себя эмоционально. Одних, как меня, это забавляет, других может раздражать. Особенно когда ты находишься в гуще событий, в перерыве очень нервной игры, как это было у Бородина. Если уж Тедеско можно проявлять эмоции, то почему этого нельзя делать Бородину? Тем более я не вижу ничего криминального в том, что он сказал. Он всего лишь дал понять, что в гостях нужно вести себя прилично. Россия — страна гостеприимная, но иногда эта гостеприимность переходит разумные пределы. Поэтому мы тому же Тедеско спускаем с рук его неадекватное поведение на бровке, споры с судьями. Думаю, где-нибудь в Англии или у себя в Германии он бы после каждого матча получал за такое дисквалификацию. У нас его не трогают.

Это Тедеско и «Спартак» стали обставлять слова Бородина как расизм и национализм, хотя подобного смысла в них он явно не вкладывал. Уверен, что в Германии тоже осадят любого русского, если он так начнёт себя вести на территории чужой страны. Учитывая то, как тренер и пиар-отдел клуба синхронно начали раскачивать эту историю, у меня складывается ощущение, что «Спартак» просто пытается после поражения и довольно странного увольнения Газизова переложить проблему с больной головы на здоровую.