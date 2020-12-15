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Гвардиола: «Артета — лучший тренер для работы в „Арсенале“»

сегодня, 07:02

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал главного тренера «Арсенала» Микеля Артету. Лондонский клуб после 12-ти туров АПЛ занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. После 10-го тура появилась информация о том, что у Артеты есть время до января, чтобы исправить ситуацию.

Нет тренера, который в ближайшие годы руководил бы «Арсеналом» лучше, чем Артета. Мне не нужно выражать ему свою поддержку. Она и так есть у него, и он знает об этом.

Несомненно, Артета — один из лучших тренеров, с которыми я работал и встречался лично, учитывая его характер, приверженность работе и любовь к своему клубу. Я почти уверен, что он перевернёт эту ситуацию и оправдает ожидания. Иногда, когда клуб переживает непростой период, необходимо время. Я знаю, что в нашем мире люди думают иначе.

Если бы я входил в руководство «Арсенала», у меня бы не было никаких сомнений в его умениях и способности вернуть клуб на то место, которое он заслуживает.

Генеральный директор «Арсенала» Винай Венкатешам недавно также выразил поддержку Артете.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 07:39
Но пока он один из худших, со времен существования клуба. Статистика знает всё.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:04
Я бы мог поспорить...
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