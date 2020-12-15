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«Вест Хэм» собирается заключить контракт с Марсело

15 декабря 2020, 09:54

«Вест Хэм» намерен приобрести защитника «Лиона» Марсело на правах свободного агента, сообщает Goal со ссылкой на The Sun.

По информации источника, 33-летний бразильский футболист в начале этого года уже мог перейти в стан «молотобойцев», однако стороны не смогли прийти к соглашению. Отмечается, что «Вест Хэм» хочет воспользоваться истечением срока контракта Марсело в «Лионе» и подписать его бесплатно.

Контракт Марсело с «Лионом» действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» и «Вест Хэм» поспорят за подписание Фила Джонса.

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Loko57
Loko57
15 декабря в 10:20
Удачи им в этом
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