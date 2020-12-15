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Райола о Погба: «Большим игрокам сложно сменить клуб в январе»

сегодня, 07:54

Футбольный агент Мино Райола высказался о вероятном уходе полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед». Недавно Райола заявил, что для Погба в МЮ «всё кончено».

В Англии все становятся очень чувствительны, когда речь заходит о Погба. Я высказал свои мысли. Ничего сенсационного. Я думаю, что это очевидно.

Я должен был сказать, что мы поговорим летом, так как большим игрокам сложно сменить клуб в январе. Посмотрим, что ждёт нас летом. Наш мир сильно изменился.

Несколько назад появился слух о том, что Погба прекратит сотрудничество с Райолой, если тот не найдёт французу новую команду. Однако вчера хавбек заявил, что полностью сосредоточен на игре за МЮ.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:17
Ахахах! Без зазрения совести называет негра большим игроком.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:20
Слишком большие запросы у Погба.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:57
Любому игроку сложно это сделать!
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