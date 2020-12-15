Райола о Погба: «Большим игрокам сложно сменить клуб в январе»

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сегодня, 07:54

Футбольный агент Мино Райола высказался о вероятном уходе полузащитника из «Манчестер Юнайтед». Недавно Райола заявил, что для Погба в МЮ «всё кончено».

В Англии все становятся очень чувствительны, когда речь заходит о Погба. Я высказал свои мысли. Ничего сенсационного. Я думаю, что это очевидно. Я должен был сказать, что мы поговорим летом, так как большим игрокам сложно сменить клуб в январе. Посмотрим, что ждёт нас летом. Наш мир сильно изменился.