Райола о Погба: «Большим игрокам сложно сменить клуб в январе»

Футбольный агент Мино Райола высказался о вероятном уходе полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед». Недавно Райола заявил, что для Погба в МЮ «всё кончено».
В Англии все становятся очень чувствительны, когда речь заходит о Погба. Я высказал свои мысли. Ничего сенсационного. Я думаю, что это очевидно.
Я должен был сказать, что мы поговорим летом, так как большим игрокам сложно сменить клуб в январе. Посмотрим, что ждёт нас летом. Наш мир сильно изменился.
Несколько назад появился слух о том, что Погба прекратит сотрудничество с Райолой, если тот не найдёт французу новую команду. Однако вчера хавбек заявил, что полностью сосредоточен на игре за МЮ.