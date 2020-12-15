В КДК не получали просьб от «Спартака» перенести заседание по делу Тедеско

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал информацию, согласно которой «Спартак» попросил перенести заседание по делу главного тренера команды Доменико Тедеско и тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина.
«Спартак» просил перенести заседание КДК по делу Тедеско? В КДК такое заявление не поступало. Сегодня всё будет рассмотрено.
Может ли КДК рассмотреть дело Тедеско без его присутствия? Что касается предмета спора, то до заседания я на такие темы никогда не разговариваю. Если у КДК будет достаточно доказательств, то мы примем решения. Если их будет недостаточно и мы поймём, что без определённых доказательств, например, видеоматериалов или пояснений, то всё решится в процессе дела.
Напомним, что в перерыве матча «Сочи» — «Спартак» (2:2) тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин задел Тедеско на национальной почве.