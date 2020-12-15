В КДК не получали просьб от «Спартака» перенести заседание по делу Тедеско

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал информацию, согласно которой «Спартак» попросил перенести заседание по делу главного тренера команды и тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина.

«Спартак» просил перенести заседание КДК по делу Тедеско? В КДК такое заявление не поступало. Сегодня всё будет рассмотрено.