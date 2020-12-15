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В КДК не получали просьб от «Спартака» перенести заседание по делу Тедеско

15 декабря 2020, 11:45

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал информацию, согласно которой «Спартак» попросил перенести заседание по делу главного тренера команды Доменико Тедеско и тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина.

«Спартак» просил перенести заседание КДК по делу Тедеско? В КДК такое заявление не поступало. Сегодня всё будет рассмотрено.

Может ли КДК рассмотреть дело Тедеско без его присутствия? Что касается предмета спора, то до заседания я на такие темы никогда не разговариваю. Если у КДК будет достаточно доказательств, то мы примем решения. Если их будет недостаточно и мы поймём, что без определённых доказательств, например, видеоматериалов или пояснений, то всё решится в процессе дела.

Напомним, что в перерыве матча «Сочи» — «Спартак» (2:2) тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин задел Тедеско на национальной почве.

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порт
порт
15 декабря в 12:58
Решение кдк принято-билет куплен.
ОПС
ОПС
15 декабря в 11:48, ред.
Ну, и не этом спасибБукву найти не ьщгу=
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