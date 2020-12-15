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КДК РФС рассмотрит все ситуации в матче «Сочи» — «Спартак»

15 декабря 2020, 14:54
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседании будут рассмотрены все эпизоды конфликтов в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».

Заседание состоится в 15:00. Все материалы у нас есть, от РПЛ мы всё получили. Ситуация после матча «Сочи» — «Спартак» будет рассмотрена.

Напомним, Тедеско сообщил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника по окончании матча в подтрибунном помещении. После игры московский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что «тренер вратарей „Сочи“ Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско».

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За наших
За наших
15 декабря в 17:27
Вот вы все гоните на Спартак и Тедеско а Сочи не первый раз в скандале замешан.. Именно с поведением тренеров. Да и вообще этот клуб надо тщательно проверить на его финансовые дела. Уж больно много выходцев из зенита там играет.
mihaluch
mihaluch
15 декабря в 15:31
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    15 декабря в 15:17
    Сколько шумихи и негатива развел тедеска, снять cпартак с чемпионата и все будут довольны
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    15 декабря в 15:06
    Опять скандал с участием СпаМа. Ну не любят его в России !!!
    Федун, пора опять пугать КДК !!! )))))
    cska vperiod
    cska vperiod
    15 декабря в 15:06
    Дисквалифицировать федуна и все дела.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 декабря в 15:04
    Наябедничали все таки...
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