КДК РФС рассмотрит все ситуации в матче «Сочи» — «Спартак»

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15 декабря 2020, 14:54

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( РФС ) Артур Григорьянц сообщил, что на заседании будут рассмотрены все эпизоды конфликтов в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».

Заседание состоится в 15:00. Все материалы у нас есть, от РПЛ мы всё получили. Ситуация после матча «Сочи» — «Спартак» будет рассмотрена.

Напомним, Тедеско сообщил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника по окончании матча в подтрибунном помещении. После игры московский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что «тренер вратарей „Сочи“ Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско».