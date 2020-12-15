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Рианчо: «„Зенит“ является фаворитом в матче против „Спартака“»

15 декабря 2020, 18:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура РПЛ между московским клубом и «Зенитом».

Хоть матч и играют в Санкт-Петербурге, мы в Испании заметили, что команды, когда они играют на своем поле без зрителей, теряют преимущество домашней игры. В России, пожалуй, дело обстоит так же, и это несколько уравнивает силы. Еще «Спартаку» поможет, если они с первых минут взвинтят темп игры. Но, с другой стороны, «Зенит» сейчас на восходящей линии, а «Спартак» близок к нисходящей. Так что фаворитом является «Зенит», но меньшим фаворитом, чем он был бы в других условиях. Потому что устал и играет без зрителей.

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
15 декабря в 20:46
Зенит снова будет чемпионом без особой конкуренции!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 декабря в 19:46
Особенно Деревяшкин и его натруженные руки уставший))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
15 декабря в 19:16
Посмотрим, как Карасёв себя поведёт...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 декабря в 18:16
В этом матче фаворит ЦСКА! 🤣🤣🤣
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
15 декабря в 18:16
А я откуда знаю ???
У Рианчо спрашивай......
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 декабря в 18:13, ред.
бедненькие а где же они устали?
а да,в лч шесть матчей проползали и устали))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 декабря в 18:13
Усталый...без зрителей....
И всё равно фаворит....
Барриосу и Оздоеву надо быть аккуратней....ибо Карасёв может ещё в первом тайме уравнять шансы до неприличия....удалив обоих...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 декабря в 18:09
Кто бы спорил...
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