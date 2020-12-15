Рианчо: «„Зенит“ является фаворитом в матче против „Спартака“»

Экс-наставник «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура РПЛ между московским клубом и «Зенитом».

Хоть матч и играют в Санкт-Петербурге, мы в Испании заметили, что команды, когда они играют на своем поле без зрителей, теряют преимущество домашней игры. В России, пожалуй, дело обстоит так же, и это несколько уравнивает силы. Еще «Спартаку» поможет, если они с первых минут взвинтят темп игры. Но, с другой стороны, «Зенит» сейчас на восходящей линии, а «Спартак» близок к нисходящей. Так что фаворитом является «Зенит», но меньшим фаворитом, чем он был бы в других условиях. Потому что устал и играет без зрителей.