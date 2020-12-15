ЭСК РФС признала три ошибки арбитра Сухого в матче ЦСКА — «Урал»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза дала оценку решениям арбитра Алексея Сухого в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Урал» (2:2).
«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку „Урала“ Андрею Егорычеву на 27-й минуте. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Урала“ сорвал перспективную атаку соперника.
Судья ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота „Урала“ на 28-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Урала“ Павел Погребняк совершает очевидную задержку соперника в момент, когда мяч находится в игре. Данное действие направлено на остановку продвижения соперника в перспективную позицию и должно быть наказано одиннадцатиметровым ударом.
Судья правильно вынес второе предупреждение в матче футболисту „Урала“ Павлу Погребняку на 47-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок „Урала“ очевидным образом демонстрирует несогласие с решением арбитра.
Судья ошибочно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота „Урала“ на 57-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч направлен в находившуюся перед телом и близко к нему руку футболиста „Урала“. Игрок не совершал движения рукой по направлению к мячу и не мог избежать данного контакта», — говорится в сообщении РФС.
Итого тот же счет 2-2, в меньшинстве уральцы играли еще лучше...
Итого тот же счет 2-2, в меньшинстве уральцы играли еще лучше...