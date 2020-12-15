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ЭСК РФС признала три ошибки арбитра Сухого в матче ЦСКА — «Урал»

15 декабря 2020, 16:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза дала оценку решениям арбитра Алексея Сухого в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Урал» (2:2).

«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку „Урала“ Андрею Егорычеву на 27-й минуте. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Урала“ сорвал перспективную атаку соперника.

Судья ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота „Урала“ на 28-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Урала“ Павел Погребняк совершает очевидную задержку соперника в момент, когда мяч находится в игре. Данное действие направлено на остановку продвижения соперника в перспективную позицию и должно быть наказано одиннадцатиметровым ударом.

Судья правильно вынес второе предупреждение в матче футболисту „Урала“ Павлу Погребняку на 47-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок „Урала“ очевидным образом демонстрирует несогласие с решением арбитра.

Судья ошибочно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота „Урала“ на 57-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч направлен в находившуюся перед телом и близко к нему руку футболиста „Урала“. Игрок не совершал движения рукой по направлению к мячу и не мог избежать данного контакта», — говорится в сообщении РФС.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответ cska vperiod (раскрыть)
15 декабря в 20:05
сдались вы федуну,сами себя похороните и помогать не надо
SHMEL
SHMEL
15 декабря в 19:27
Прими судья правильные решения в той последовательности в какой они произошли, думаю не избежать Уралу разгрома.
cska59
cska59
15 декабря в 19:26
Админресурс в действии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 декабря в 17:31
Допустим, минус ещё один игрок Урала, плюс пенальти им же, но и мигус гол с левого пенальти.
Итого тот же счет 2-2, в меньшинстве уральцы играли еще лучше...
oFANATo
oFANATo
15 декабря в 17:31
А кто бы сомневался, что судья отработал свой гонорар. Отобрал очки в пользу зенита. Вот так и добываются чемпионства с помощью админресурса.
Legend 6
Legend 6
15 декабря в 16:52
Вот вам и игра с Уралом...зато плюшево проиграли Зениту без судейских ошибок
cska vperiod
cska vperiod
15 декабря в 16:51
Сухой полностью отработал бонус от федуна.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ Mangur (раскрыть)
15 декабря в 16:45
судья просто сливал Гончаренку)
mihaluch
mihaluch
15 декабря в 16:34
А не многовато ошибок.
112910415
112910415
15 декабря в 16:30
всем сестрам по серьгам
Mangur
Mangur
15 декабря в 16:17
Короче ЦСКА победило. 6 очков в качестве компенсации.
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