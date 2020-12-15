ЭСК РФС признала три ошибки арбитра Сухого в матче ЦСКА — «Урал»

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15 декабря 2020, 16:12

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза дала оценку решениям арбитра Алексея Сухого в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Урал» (2:2).

«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку „Урала“ Андрею Егорычеву на 27-й минуте. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Урала“ сорвал перспективную атаку соперника.

Судья ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота „Урала“ на 28-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Урала“ Павел Погребняк совершает очевидную задержку соперника в момент, когда мяч находится в игре. Данное действие направлено на остановку продвижения соперника в перспективную позицию и должно быть наказано одиннадцатиметровым ударом.

Судья правильно вынес второе предупреждение в матче футболисту „Урала“ Павлу Погребняку на 47-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок „Урала“ очевидным образом демонстрирует несогласие с решением арбитра.