Балахнин: «ЦСКА сейчас очень непредсказуем»

Бывший наставник «Ростова» рассуждает о предстоящей игре команды против ЦСКА в РПЛ .

Трудно сказать, насколько ситуация вокруг главного тренера скажется на этом матче. Она может как мобилизовать армейцев сыграть за своего наставника, так и, наоборот, демотивировать их. Но однозначно, что сейчас команда очень непредсказуема. «Ростов» умеет пользоваться слабыми сторонами соперника и за счет настроя и организации игры подавлять его. ЦСКА не раз демонстрировал способность собраться в критический момент и в нужное время завоевать победу. Как случится в ближайшем туре, предсказать трудно.