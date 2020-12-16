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Балахнин: «ЦСКА сейчас очень непредсказуем»

16 декабря 2020, 08:13
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин рассуждает о предстоящей игре команды против ЦСКА в РПЛ.

Трудно сказать, насколько ситуация вокруг главного тренера скажется на этом матче. Она может как мобилизовать армейцев сыграть за своего наставника, так и, наоборот, демотивировать их. Но однозначно, что сейчас команда очень непредсказуема. «Ростов» умеет пользоваться слабыми сторонами соперника и за счет настроя и организации игры подавлять его. ЦСКА не раз демонстрировал способность собраться в критический момент и в нужное время завоевать победу. Как случится в ближайшем туре, предсказать трудно.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
16 декабря в 22:01
Разве я сказал, что игроки будут сливать Ганчаренко? Я сказал, что игроки постараются продемонстрировать свои лучшие качества не только индивидуальные, а и умение играть в коллективный футбол. А что касаемо замены на тренерском мостике, так уж слишком упорные слухи ходят об этом и межсезонье самый подходящий для этого момент.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ cska1948 (раскрыть)
16 декабря в 17:17, ред.
Даже не поэтому. Новому тренеру может пол команды показаться хламом. Поэтому не в их интересах сливать Гончаренко. Какой бы он ни был, при нем они играют, а с другим тренером может оказаться, что Ванька Обляков и Федька Чалов никакие не футболисты. Уверен, никаких решений по будущему тренера еще не принято, иначе Гончаренко был бы уже в Минске. Не будет никакого "нового наставника"
cska vperiod
cska vperiod
16 декабря в 11:10
Ничего непредсказуемого в Ростове не произойдёт, в самом лучшем случае ничья.
cska1948
cska1948 ответ Legend 6 (раскрыть)
16 декабря в 10:53
Посмотрим...
Legend 6
Legend 6 ответ cska1948 (раскрыть)
16 декабря в 10:23
Если это будет Вася, то точно будет один плюс. Чалов заиграет.
cska1948
cska1948 ответ Legend 6 (раскрыть)
16 декабря в 10:09
О каком конкретно пока не ясно. Но то, что он будет, похоже, вопрос решённый.
Трезвый повар
Трезвый повар
16 декабря в 10:08
Ростов тоже не предсказуем. Может обыграть одного из лидеров, а может и проиграть аутсайдеру или середняку
Legend 6
Legend 6 ответ cska1948 (раскрыть)
16 декабря в 10:04
О каком новом наставнике идет речь?
112910415
112910415
16 декабря в 09:13
как-то больше верится в Карпина !
Futurista
Futurista
16 декабря в 09:07
Пожарят картофель...или сделают пюре...вот вопрос...
cska1948
cska1948
16 декабря в 09:01
Смею предположить, что армейцы в этой игре будут играть прежде всего за себя. Ведь они прекрасно понимают, что новый тренер, как правило, вносит изменения в состав. Так что каждый игрок будет стараться доказать новому наставнику свою нужность на поле.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 декабря в 08:35
Мы играем по настроению!
STVA 1
STVA 1
16 декабря в 08:33
Коняшки могут обыграть любого и с любым потерять очки.
Mangur
Mangur
16 декабря в 08:25
ЦСКА непредсказуем и угрожающе опасен,произнес Балахнин. В штабах Спартаки и Зенита обиделись. И только Ахмат скромно улыбнулся.
mihaluch
mihaluch
16 декабря в 08:16
Хватит проигрывать должны выиграть.
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