Силкин: «„Динамо“ сегодня необходимо победить»

Бывший наставник «Динамо» рассуждает о предстоящем матче команды против «Сочи» в РПЛ .

«Динамо» с приходом Сандро Шварца набрало хороший ход. И даже в проигранных матчах «Ростову» и «Зениту» не выглядело так уж плохо. Поэтому команда может претендовать на многое, но сейчас ей необходимо победить в последнем матче года, чтобы не отстать от лидирующей группы. А сделать это будет непросто, с учетом того как «Сочи» может играть от соперника и набирать очки. Предстоящий матч — тест для обоих клубов на то, насколько они готовы к борьбе за участие в еврокубках.