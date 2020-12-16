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Силкин: «„Динамо“ сегодня необходимо победить»

16 декабря 2020, 08:38
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин рассуждает о предстоящем матче команды против «Сочи» в РПЛ.

«Динамо» с приходом Сандро Шварца набрало хороший ход. И даже в проигранных матчах «Ростову» и «Зениту» не выглядело так уж плохо. Поэтому команда может претендовать на многое, но сейчас ей необходимо победить в последнем матче года, чтобы не отстать от лидирующей группы. А сделать это будет непросто, с учетом того как «Сочи» может играть от соперника и набирать очки. Предстоящий матч — тест для обоих клубов на то, насколько они готовы к борьбе за участие в еврокубках.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
16 декабря в 09:21
Сочи тоже надо победить.
Gunslinger
Gunslinger
16 декабря в 09:17
Всё верно, "Сочи" просто необходимо победить динамиков!!!
mihaluch
mihaluch
16 декабря в 09:17
Кажется игра будет на ничью.
112910415
112910415
16 декабря в 09:12
и это - правильная мысль !
Mangur
Mangur
16 декабря в 09:09
Естественно. Если хочет бороться за призы. Удачи.
beefs
beefs
16 декабря в 08:40
всем надо, а как...
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