Бубнов: «„Зенит“ победит „Спартак“, „Химки“ — „Локо“, а „Ростов“ — ЦСКА»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своими прогнозами на матчи 19-го тура чемпионата России.

«Зенит» — «Спартак»

Прогноз: 2:1. В прошлом туре против «Динамо» «Зенит» начал подавать признаки жизни, эпизодами напоминал себя прежнего и добился уверенной победы. В свою очередь «Спартак» уступил «Сочи» при посредственной игре. В пользу «Зенита» фактор своего поля, к тому же в принципиальном матче есть реальный шанс оторваться в чемпионской гонке.

«Химки» — «Локомотив»

Прогноз: 2:1. Каких-то полтора месяца назад было бы удивительно ставить на подмосковный клуб в этом противостоянии, но ситуация кардинально изменилась. У «Локомотива» очень серьёзные игровые проблемы, а «Химки» одержали четыре победы подряд.

«Ростов» — ЦСКА