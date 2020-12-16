Бубнов: «„Зенит“ победит „Спартак“, „Химки“ — „Локо“, а „Ростов“ — ЦСКА»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своими прогнозами на матчи 19-го тура чемпионата России.
«Зенит» — «Спартак»
Прогноз: 2:1. В прошлом туре против «Динамо» «Зенит» начал подавать признаки жизни, эпизодами напоминал себя прежнего и добился уверенной победы. В свою очередь «Спартак» уступил «Сочи» при посредственной игре. В пользу «Зенита» фактор своего поля, к тому же в принципиальном матче есть реальный шанс оторваться в чемпионской гонке.
«Химки» — «Локомотив»
Прогноз: 2:1. Каких-то полтора месяца назад было бы удивительно ставить на подмосковный клуб в этом противостоянии, но ситуация кардинально изменилась. У «Локомотива» очень серьёзные игровые проблемы, а «Химки» одержали четыре победы подряд.
«Ростов» — ЦСКА
Прогноз: 1:0. Ещё недавно армейцы возглавляли таблицу и, казалось, имеют неплохие шансы уйти на зимний перерыв лидерами. Но ЦСКА не справился, поплыл, и в данный момент не видно предпосылок к резкому улучшению ситуации. У «Ростова» есть реальный шанс завершить год в первой тройке.
Судя по ошибкам и самоотдаче игроков "Локомотива" в обороне да и прочих аспектах в матче с "Краснодаром" очень похоже на конфликт тренера с командой, поэтому победа "Химок" более вероятна, хотя по составу "Локомотив" выглядит более мощно.
"ЦСКА" не может прорвать на результат уже второй месяц, к тому же судя по новостям смена тренера неминуема, поэтому все-таки "Ростов" фаворит.
Но как правильно замечено должны сыграть только два результата из трех, в одном из матчей прогноз Бубнова не сбудется, в каком узнаем в ближайшие два дня. Хотя, может, и во всех трех, это - футбол.
Судя по ошибкам и самоотдаче игроков "Локомотива" в обороне да и прочих аспектах в матче с "Краснодаром" очень похоже на конфликт тренера с командой, поэтому победа "Химок" более вероятна, хотя по составу "Локомотив" выглядит более мощно.
"ЦСКА" не может прорвать на результат уже второй месяц, к тому же судя по новостям смена тренера неминуема, поэтому все-таки "Ростов" фаворит.
Но как правильно замечено должны сыграть только два результата из трех, в одном из матчей прогноз Бубнова не сбудется, в каком узнаем в ближайшие два дня. Хотя, может, и во всех трех, это - футбол.