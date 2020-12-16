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Бубнов: «„Зенит“ победит „Спартак“, „Химки“ — „Локо“, а „Ростов“ — ЦСКА»

16 декабря 2020, 07:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своими прогнозами на матчи 19-го тура чемпионата России.

«Зенит» — «Спартак»

Прогноз: 2:1. В прошлом туре против «Динамо» «Зенит» начал подавать признаки жизни, эпизодами напоминал себя прежнего и добился уверенной победы. В свою очередь «Спартак» уступил «Сочи» при посредственной игре. В пользу «Зенита» фактор своего поля, к тому же в принципиальном матче есть реальный шанс оторваться в чемпионской гонке.

«Химки» — «Локомотив»

Прогноз: 2:1. Каких-то полтора месяца назад было бы удивительно ставить на подмосковный клуб в этом противостоянии, но ситуация кардинально изменилась. У «Локомотива» очень серьёзные игровые проблемы, а «Химки» одержали четыре победы подряд.

«Ростов» — ЦСКА

Прогноз: 1:0. Ещё недавно армейцы возглавляли таблицу и, казалось, имеют неплохие шансы уйти на зимний перерыв лидерами. Но ЦСКА не справился, поплыл, и в данный момент не видно предпосылок к резкому улучшению ситуации. У «Ростова» есть реальный шанс завершить год в первой тройке.

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Альфи
Альфи ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 декабря в 14:26
смысл ,говорите.... да люблю я свой ЦСКА,всю жизнь, без всякого смысла....

Ангелы зовут это небесной отрадой, черти – адской мукой, люди – любовью. (Вольтер)
cska59
cska59
16 декабря в 12:57
Значи выиграем,у Бубна насчет нас прогнозы чаще наоборот.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Альфи (раскрыть)
16 декабря в 12:28, ред.
А смысл..??
Зенит это по-любому круглосуточный круглогодичный праздник...вне зависимости от результата...
Думаете после проигрыша Брюгге или Вильярреалу или Бней Иегуде кому то стало хуже??..)))
На то он и Гегемон и Флагман....что играет как хочет....
Хочет побеждает...хочет не побеждает....
А на ветках Зенита после проигрыша даже смешней чем обычно....поклонники клубов которые пятилетками у Зенита выиграть не могут пишут какой он плохой и слабый...))))
Bolshoy
Bolshoy
16 декабря в 12:28
Бубнов предполагает, а Бог располагает...)))
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
16 декабря в 10:19
если спартак будет играть как с сочями и ростовом так и будет, там и карасю не надо помогать ,паравоз может и вничью сгонять,ну а кавалерия если влашич сыграет нормально то с ростова могут увезти какие нибудь очки
Альфи
Альфи ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 декабря в 10:09
ну ну... не пропадайте после матчей...
Трезвый повар
Трезвый повар
16 декабря в 10:05
Бубнов уже стал не тот. Раньше его слова напалмом жгли и их пол страны обсуждали. А теперь всего-лишь скромная оценка текущей ситуации
spartak kursk
spartak kursk
16 декабря в 09:49
Пожалуй только матч Зенита и Спартака выглядит наиболее предсказуемо.

Серия Локо и Химок подзатянулась и наиболее вероятен ничейный исход.

Ну а ситуация ЦСКА в Ростове рано или поздно должна прерваться..

Эксперты довольно часто ошибаются.Потому как ошибаются игроки и судьи...Посмотрим,есть ли ещё интуиция в голове у лучшего по мнению самого Бубнова эксперта страны.....
cska vperiod
cska vperiod
16 декабря в 09:11
Пожалуй на этот раз соглашусь с бубном.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 декабря в 08:56
Значит всё будет ровно наоборот!
cska1948
cska1948
16 декабря в 08:49
В футболе любая полоса, удачная или неудачная рано или поздно заканчивается. Так что безапелляционно говорить о победителе в этих матчах, опираясь на "вчерашний день", я бы не стал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 декабря в 08:25
А чего там предсказывать то......

Локо в гостях 4 встречи не выигрывает...3 проигрыша и ничья....
ЦСКА 3 гостевые последние игры проиграл....
Спартак тоже из 6-ти очков в гостях у Урала и Сочи взял лишь одно....

"Ростов" в Ростове за 15 лет в РПЛ уступил ЦСКА лишь однажды.....
Зенит уж с 2012-го не уступает в Питере Спартаку...

Не время....не время...менять традиции и устои....)))
КЭТиК
КЭТиК
16 декабря в 08:20
Хет-трик Бубнову вряд ли удастся.
Futurista
Futurista
16 декабря в 08:04
Шаман ударил в бубен...
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 07:50
Бубнов хреновенький прогнозист. Все будет наоборот.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 декабря в 07:49, ред.
"Спартак" действительно не наиграл в Сочи на победу, разговоры о судействе - в пользу бедных, возможно соберется на крайнюю игру, но результаты последних матчей в Петербурге указывают скорее на правоту Александра.
Судя по ошибкам и самоотдаче игроков "Локомотива" в обороне да и прочих аспектах в матче с "Краснодаром" очень похоже на конфликт тренера с командой, поэтому победа "Химок" более вероятна, хотя по составу "Локомотив" выглядит более мощно.
"ЦСКА" не может прорвать на результат уже второй месяц, к тому же судя по новостям смена тренера неминуема, поэтому все-таки "Ростов" фаворит.
Но как правильно замечено должны сыграть только два результата из трех, в одном из матчей прогноз Бубнова не сбудется, в каком узнаем в ближайшие два дня. Хотя, может, и во всех трех, это - футбол.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
16 декабря в 07:49
На Бубнова можно ориентироваться, его прогнозы почти всегда сбываются с точностью до наоборот.
Valeron112
Valeron112
16 декабря в 07:47
Как можно такого человека-бурито пускать на интервью...осминог Пауль не портил на́строение людям ...
beefs
beefs
16 декабря в 07:39, ред.
Появился новый Нострадамус...
STVA 1
STVA 1
16 декабря в 07:30
Давно любителя ТТД не слышал)))
112910415
112910415
16 декабря в 07:22
эксперт угадал два результата из трёх !
но никто не знает, какие именно ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 декабря в 07:20
Не верит Бубнов в гостевые "подвиги" москвичей.....)))
mihaluch
mihaluch
16 декабря в 07:17
Великий прогнозист в деле.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
16 декабря в 07:14
У Бубна временное прозрение в прогрессирующем альцгеймере
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