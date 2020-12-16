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Веденеев: «Сегодня играют две лучшие команды чемпионата»

16 декабря 2020, 18:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ против «Спартака».

Матч будет неполноценный — будут пустые трибуны. Что касается общего фона, «Зенит» сыграл последние матчи хорошо, а «Спартак» — плохо. Предсказать в данной ситуации, как сложится игра, и как будет у команд с настроем — невозможно. Но сегодня играют две лучшие команды чемпионата, и я надеюсь, что все основные игроки будут здоровы, чтобы показать яркую игру.

Если говорить о судействе, оно вмешивается в каждой игре. Наш чемпионат только привыкает к VAR, и нужно немного времени, чтобы судьи научились с ним работать.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
16 декабря в 19:28
Вообще-то, лучшая только одна...
ДАША Д
ДАША Д
16 декабря в 19:01
Две лучшие - это точно.
cska vperiod
cska vperiod
16 декабря в 18:57
Сегодня играют два зла российского футбола.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 18:30
Кто лучший - это узнаем в конце сезона.
Faustello
Faustello ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
16 декабря в 18:25
Он имеет ввиду лучшие по работе с кротами и вар))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 декабря в 18:09
Во врёт,лучшие завтра играют!
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