Веденеев: «Сегодня играют две лучшие команды чемпионата»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ против «Спартака».

Матч будет неполноценный — будут пустые трибуны. Что касается общего фона, «Зенит» сыграл последние матчи хорошо, а «Спартак» — плохо. Предсказать в данной ситуации, как сложится игра, и как будет у команд с настроем — невозможно. Но сегодня играют две лучшие команды чемпионата, и я надеюсь, что все основные игроки будут здоровы, чтобы показать яркую игру.