Калиниченко: «В „Спартаке“ сейчас плохая атмосфера»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ , где красно-белые сыграют с «Зенитом».

Здесь трудно говорить о 100% шансах какой-либо команды. Немного спутал карты «Спартак», весьма слабо сыграв с «Сочи» (0:1). Опять много вопросов было к судейству, скандал во время перерыва. На мой взгляд, нужно было точно ставить два пенальти в ворота сочинцев. Но их не было. В общем, «Спартак» потерял важные очки и теперь ему отступать. Нужно обыгрывать «Зенит».

К противостоянию с питерцами подопечные Тедеско подходят в достаточно нервном состоянии. Их тренер все еще зол из-за произошедшего. В команде сейчас плохая атмосфера, которая вряд ли поспособствует успешной игре с лидером РПЛ .

«Зенит» сейчас тоже напряжен. Немного поутихли разговоры о неудаче питерцев в Лиге чемпионов. Успехи в РПЛ закрывают те провалы. Конечно, выход «Краснодара» в Лигу Европы навредил имиджу «Зенита», который до старта группового этапа, как минимум, третье место, по мнению многих, должен был занимать. Но команда Семака потеряла кучу очков, только один раз сыграв вничью. Проигрыш «Спартаку» ей сейчас будет очень некстати.

Игра точно будет непростая как для обеих команд, так и для арбитров. Наверняка будет много спорных моментов и обсуждений. Сейчас все уже устали, играют с августа. Все хотят в долгожданный отпуск. Если что-то в игре пойдет не так, то на поле «вспыхнет пламя», остановить которое будет уже тяжело.