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Калиниченко: «В „Спартаке“ сейчас плохая атмосфера»

16 декабря 2020, 16:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, где красно-белые сыграют с «Зенитом».

Здесь трудно говорить о 100% шансах какой-либо команды. Немного спутал карты «Спартак», весьма слабо сыграв с «Сочи» (0:1). Опять много вопросов было к судейству, скандал во время перерыва. На мой взгляд, нужно было точно ставить два пенальти в ворота сочинцев. Но их не было. В общем, «Спартак» потерял важные очки и теперь ему отступать. Нужно обыгрывать «Зенит».

К противостоянию с питерцами подопечные Тедеско подходят в достаточно нервном состоянии. Их тренер все еще зол из-за произошедшего. В команде сейчас плохая атмосфера, которая вряд ли поспособствует успешной игре с лидером РПЛ.

«Зенит» сейчас тоже напряжен. Немного поутихли разговоры о неудаче питерцев в Лиге чемпионов. Успехи в РПЛ закрывают те провалы. Конечно, выход «Краснодара» в Лигу Европы навредил имиджу «Зенита», который до старта группового этапа, как минимум, третье место, по мнению многих, должен был занимать. Но команда Семака потеряла кучу очков, только один раз сыграв вничью. Проигрыш «Спартаку» ей сейчас будет очень некстати.

Игра точно будет непростая как для обеих команд, так и для арбитров. Наверняка будет много спорных моментов и обсуждений. Сейчас все уже устали, играют с августа. Все хотят в долгожданный отпуск. Если что-то в игре пойдет не так, то на поле «вспыхнет пламя», остановить которое будет уже тяжело.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
16 декабря в 17:35
Кто натедесил в Спартаке???)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 декабря в 17:34
Выход "Краснодара" повредил имиджу "Зенита"? Быки проигнорировали солидарность и заплыли в евровесну, оставив флагман с пробитым днищем гнить на отмели РПЛ. Это проблемы "Зенита". Жаль, что отгружающий по пятерке и набравший ход в декабре "Краснодар" не сейчас с "Зенитом" играет. Вот и выяснили бы, кто настоящий флагман.
nikoladolgov
nikoladolgov
16 декабря в 17:08
Я так думаю что румын сегодня набъет рожу вегану !
Союзник противников
Союзник противников
16 декабря в 16:56
"Чего гадать,опять Dum spíro spérо",-
сказал Калиниченко спохмела;
мол,в "Спартаке плохая атмосфера,
и надо этот хлев спалить дотла!

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
ДАША Д
ДАША Д
16 декабря в 16:44
Нормальная рабочая ругань.
mihaluch
mihaluch
16 декабря в 16:30
Спартак потряхивает перед матчем.
beefs
beefs
16 декабря в 16:26
напряженный год сказывается, хорошей и корректной игры...
cska vperiod
cska vperiod
16 декабря в 16:21
В спартаке никогда не бывает благоприятной атмосферы.
mangox13
mangox13
16 декабря в 16:20
а когда было по другому
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