Мостовой: «В сегодняшнем дерби все опять начнут спорить, кричать, ругаться»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч московского клуба против «Зенита» в 19-м туре РПЛ .

Не думаю, что эмоциональность и заряд Тедеско может стать дополнительным подспорьем для игроков в дерби, но я уверен, будут моменты, по которым все опять начнут спорить, кричать, ругаться.

Я это к судейству веду, сегодня работать на матче будет Сергей Карасев. Я считаю, что по манере судейства он неопределенный. Многие же знают, что он несколько раз подряд может пенальти поставить, может спокойно показать красные карточки одну за другой. Такое ощущение, что он в своем мире каком-то, не в судейском и не в футбольном, а в своем. Бывают матчи, когда он непричастен ни к игре, ни к чему. Как решил — так и делает.

По поводу кадровых потерь «Спартака» — я считаю, что ситуация, когда на поле выходит Кутепов в роли нападающего, похожа на ментальную безвыходность. Конечно, это нормальное явление, когда высокий игрок на последних минутах идет в штрафную бороться, но возникает вопрос к Тедеско: ведь есть Жиго, который отлично играет головой, несколько раз забивал в концовке. Почему нельзя поменять их местами?