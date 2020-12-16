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Мостовой: «В сегодняшнем дерби все опять начнут спорить, кричать, ругаться»

16 декабря 2020, 15:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч московского клуба против «Зенита» в 19-м туре РПЛ.

Не думаю, что эмоциональность и заряд Тедеско может стать дополнительным подспорьем для игроков в дерби, но я уверен, будут моменты, по которым все опять начнут спорить, кричать, ругаться.

Я это к судейству веду, сегодня работать на матче будет Сергей Карасев. Я считаю, что по манере судейства он неопределенный. Многие же знают, что он несколько раз подряд может пенальти поставить, может спокойно показать красные карточки одну за другой. Такое ощущение, что он в своем мире каком-то, не в судейском и не в футбольном, а в своем. Бывают матчи, когда он непричастен ни к игре, ни к чему. Как решил — так и делает.

По поводу кадровых потерь «Спартака» — я считаю, что ситуация, когда на поле выходит Кутепов в роли нападающего, похожа на ментальную безвыходность. Конечно, это нормальное явление, когда высокий игрок на последних минутах идет в штрафную бороться, но возникает вопрос к Тедеско: ведь есть Жиго, который отлично играет головой, несколько раз забивал в концовке. Почему нельзя поменять их местами?

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
16 декабря в 17:09
Ждем матч и нытье Спартака о судействе и тому подобное)
За адекватность
За адекватность
16 декабря в 16:35
"Я это к судейству веду" Ну так понятно, к чему же у нас еще вести. Тема вечная и животрепещущая. Благо и судьи всегда повод дают. Сам то футбол и его качество видимо не особо интересны. Главное чтобы судья накосячил и был шкандаль. Вот тогда то мы из всех орудий пальнем. Жаль в ЕК не получается на судей все свои неудачи валить у наших клубов. Приходится после каждого позора только блеять про усталость, отсутствие перерыва между чемпионатами и.т.п..
ЮЗИК
ЮЗИК
16 декабря в 16:27
Стопудово так оно и будет
альсато
альсато
16 декабря в 16:19
А, что...когда то было по другому?)))))
Mangur
Mangur
16 декабря в 16:11
Воронья слобода. Ильф и Петров
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