Игонин: «Семак останется в „Зените“ в любом случае»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал предстоящий матч петербургской команды со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ .

Если «Зенит» сегодня проиграет, это не станет критическим для положения Семака. Если бы поражения в еврокубках сложились в одно с положением в РПЛ , то, возможно, выводы были бы сделаны не его в пользу. Но учитывая уверенный матч с «Динамо», и объективные причины хода этого сезона, которые были объяснены — да и во многом понятны сами по себе — я думаю, что Семак останется в «Зените» в любом случае.

Да, болельщики могут беспокоиться, что нет такого уверенного отрыва от второго места, как прошлогодние десять очков, но кардинальное изменение условий — это факт. Проблемы у всех клубов, не только у «Зенита». Условия, в которых сейчас существуют команды, путают карты, поэтому сложно дать объективную оценку.

Сегодня и «Зенит», и «Спартак» не могут себе позволить играть неактивно, будет борьба за инициативу, а после стартового отрезка не исключаю и открытый футбол из-за эмоций, накала вокруг матча. И не надо смотреть на количество голов.