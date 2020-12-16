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Игонин: «Семак останется в „Зените“ в любом случае»

16 декабря 2020, 16:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал предстоящий матч петербургской команды со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.

Если «Зенит» сегодня проиграет, это не станет критическим для положения Семака. Если бы поражения в еврокубках сложились в одно с положением в РПЛ, то, возможно, выводы были бы сделаны не его в пользу. Но учитывая уверенный матч с «Динамо», и объективные причины хода этого сезона, которые были объяснены — да и во многом понятны сами по себе — я думаю, что Семак останется в «Зените» в любом случае.

Да, болельщики могут беспокоиться, что нет такого уверенного отрыва от второго места, как прошлогодние десять очков, но кардинальное изменение условий — это факт. Проблемы у всех клубов, не только у «Зенита». Условия, в которых сейчас существуют команды, путают карты, поэтому сложно дать объективную оценку.

Сегодня и «Зенит», и «Спартак» не могут себе позволить играть неактивно, будет борьба за инициативу, а после стартового отрезка не исключаю и открытый футбол из-за эмоций, накала вокруг матча. И не надо смотреть на количество голов.

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sv_1969
sv_1969 ответ Faustello (раскрыть)
16 декабря в 19:21
Этот черенок щас чушь несёт на срач тв... Переключил)))
Tostao
Tostao
16 декабря в 18:31
Ещё после прошлогоднего евротурнира нужно было подыскивать толкового тренера и под него игроков, а руководство год потеряло и вот результат.
И на следующий сезон будет тот-же результат, если не хуже. Так что - Семак, верим!
Faustello
Faustello ответ sv_1969 (раскрыть)
16 декабря в 18:23, ред.
Игонин это черенок Геннадия привитый к исскуственному интеллекту Геннадия который помещен в стволовые клетки Геннадия выращенные в яйцеклетке Геннадия оплодотворённой из банка спермы Геннадия.
Но самое главное это бархатный язык равномерно и мощно работающий меж Зенитовских булок!!! Это сделали на 3D принтере при контроле самого Геннадия!
sv_1969
sv_1969 ответ Faustello (раскрыть)
16 декабря в 18:17
Гену никто не заменит)))
112910415
112910415
16 декабря в 17:35
пусть, конечно, остаётся Семак,
пусть Зенит прогрессирует и дальше теми же темпами, как сейчас ! )
Faustello
Faustello ответ мангo (раскрыть)
16 декабря в 17:34
В нем слишком много газиков, такие не тонут!)))
Faustello
Faustello ответ sv_1969 (раскрыть)
16 декабря в 17:33
Игонин знает, он же новый Геннадий)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
16 декабря в 17:24
Как и Гончаренко в ЦСКА
sher_84
sher_84
16 декабря в 17:17
А толку от Семак в европе пазорится.топового тренера нужно,пол состава менять надо!
sv_1969
sv_1969
16 декабря в 17:16
А Игонин то откуда знает!!
nikoladolgov
nikoladolgov
16 декабря в 16:58
А кто такой Игонин ?
Аксинья
Аксинья
16 декабря в 16:54
В РПЛ он Лев Толстой
А в Европе......………...
ermak6848
ermak6848
16 декабря в 16:51
Если фк " ЗЕНИТ " выиграет - то есть шанс Богдановичу остаться в клубе..
ДСА
ДСА
16 декабря в 16:42
На вторых ролях ему будет неуютно
Cat01
Cat01
16 декабря в 16:36
Так должно и быть
beefs
beefs
16 декабря в 16:34
тренера найти не так просто...
мангo
мангo
16 декабря в 16:34, ред.
непотопляемый Семак
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