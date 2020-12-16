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Белоголовцев: «„Спартак“ для „Зенита“ главный раздражитель»

16 декабря 2020, 17:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский телеведущий, актер и юморист Сергей Белоголовцев поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Думаю, я не единственный «провидец», который говорил, что трансфер Кокорина ни к чему хорошему не приведет. Я был уверен, что Кокорин как футболист закончился еще летом: у него уже нет заряженности на борьбу и мотивации, он отбывает номер и получает за это деньги, не показывая ни результата, ни желания его показывать. Трансфер неудачный и провальный, поэтому если «Спартак» его продаст или отдаст в аренду, то серьезно разгрузит зарплатную ведомость и сможет взять более высококлассного форварда. Другой центрфорвард точно нужен для разнообразия игры в атаке.

Что касается матча, «Спартак» для «Зенита» главный раздражитель. Никакие околофутбольные стычки не могут повлиять на заряженность игроков. Накал у матча будет очень высокий, особенно после неожиданного поражения «Спартака» от «Сочи». Обе команды будут предельно мотивированы. Рубка будет жесткая: много стыков, борьбы. Уверен, будут стычки и будут произноситься нелицеприятные друг другу слова.

Думаю, матч завершится результативной ничьей — 2:2. У «красно-белых» отличатся Ларссон и Зобнин.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
16 декабря в 19:00
Главный раздражитель для всех ЦСКА, а за спартак и зенит играют судьи.
Бубнин
Бубнин
16 декабря в 18:54
Кокорин в PUBG играет. Не отвлекайте его своим футболом.
ошалевший
ошалевший ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 декабря в 18:39
математика интересно послушать
denmig
denmig
16 декабря в 18:19
Будет сегодня бит зенит!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 декабря в 17:59
Для Зенита и Дортмунд то не раздражитель....)))
Может раньше Спартак и был раздражителем для Зенита.....а теперь скорей для "Сочи"....
drug01
drug01
16 декабря в 17:42
Интересно какой будет результат????
Я на стреме
Я на стреме
16 декабря в 17:39
говорят Звездунов старший придушил Клару Захаровну только за то что она Андрюшке горло сине-бело-голубым шарфом обмотала, когда он "Стекляшку" с друзьями пошёл погулять
Faustello
Faustello ответ mihaluch (раскрыть)
16 декабря в 17:32
Вместе с Ваганычем текст сочиняли)))
Faustello
Faustello ответ Аксинья (раскрыть)
16 декабря в 17:31, ред.
В. Карпин "игра была равна, играли два ..." (С)
mihaluch
mihaluch
16 декабря в 17:30
Юморист писал это чувствуется.
Аксинья
Аксинья
16 декабря в 17:16
Вангую что будет вялая унылая игра с результатом 0:0 - это будет ближе к истине...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 декабря в 17:09
А я думал что ЦСКА!
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