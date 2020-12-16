Белоголовцев: «„Спартак“ для „Зенита“ главный раздражитель»

Российский телеведущий, актер и юморист Сергей Белоголовцев поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Думаю, я не единственный «провидец», который говорил, что трансфер Кокорина ни к чему хорошему не приведет. Я был уверен, что Кокорин как футболист закончился еще летом: у него уже нет заряженности на борьбу и мотивации, он отбывает номер и получает за это деньги, не показывая ни результата, ни желания его показывать. Трансфер неудачный и провальный, поэтому если «Спартак» его продаст или отдаст в аренду, то серьезно разгрузит зарплатную ведомость и сможет взять более высококлассного форварда. Другой центрфорвард точно нужен для разнообразия игры в атаке.

Что касается матча, «Спартак» для «Зенита» главный раздражитель. Никакие околофутбольные стычки не могут повлиять на заряженность игроков. Накал у матча будет очень высокий, особенно после неожиданного поражения «Спартака» от «Сочи». Обе команды будут предельно мотивированы. Рубка будет жесткая: много стыков, борьбы. Уверен, будут стычки и будут произноситься нелицеприятные друг другу слова.

Думаю, матч завершится результативной ничьей — 2:2. У «красно-белых» отличатся Ларссон и Зобнин.