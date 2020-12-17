ГлавнаяНовости

Общее собрание клубов РПЛ состоится 22 декабря

вчера, 09:43

Общее собрание клубов РПЛ пройдет 22 декабря, об этом сообщает пресс-служба лиги.

В повестку заседания включены следующие вопросы:

1. Об итогах 19 туров РПЛ сезона 2020/21
2. О выдвижении кандидата на пост президента РФС
3. О выдвижении кандидатов в состав исполкома РФС
4. О выдвижении делегата от АФК «РПЛ» на конференцию РФС
5. О бюджете АФК «РПЛ»
6. О стратегии развития РПЛ

Все новости
Общее собрание клубов РПЛ намечено на 22 декабря
14 декабря Комментарии10
Церемония прощания с Марадоной продлится два дня
26 ноября Комментарии1
Джеко поучаствовал в социальной акции «Достаточно только любви»
25 ноября Комментарии3
«Реал» вылетел на матч с «Интером»
24 ноября ФотоКомментарии2
Во временную капсулу на новой базе «Ливерпуля» положили очки Клоппа
17 ноября ВидеоКомментарии15
В Москве состоялась акция в поддержку Артёма Дзюбы
12 ноября ФотоКомментарии112
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:15
Федун опять не приедет,у него дома пожар.Надо послать единственного мужика в клубе-Зарему.

...а Ханчарэнка завтра будет уволен???
Cat01
Cat01
вчера в 10:22
Такой сложный день 22!
Loko57
Loko57
вчера в 09:58
Посидят, потрындят, а потом весь год будут ныть что их что-то не устраивает. А кто на этих посиделках голосует "за" - непонятно.
FROBI
FROBI
вчера в 09:52
(c) "Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки,-
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. -
Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!" ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:46
А кому сейчас легко?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100