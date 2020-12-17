Общее собрание клубов РПЛ состоится 22 декабря

Общее собрание клубов РПЛ пройдет 22 декабря, об этом сообщает пресс-служба лиги.
В повестку заседания включены следующие вопросы:
1. Об итогах 19 туров РПЛ сезона 2020/21
2. О выдвижении кандидата на пост президента РФС
3. О выдвижении кандидатов в состав исполкома РФС
4. О выдвижении делегата от АФК «РПЛ» на конференцию РФС
5. О бюджете АФК «РПЛ»
6. О стратегии развития РПЛ
...а Ханчарэнка завтра будет уволен???
...а Ханчарэнка завтра будет уволен???
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки,-
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. -
Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!" ))
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки,-
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. -
Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!" ))