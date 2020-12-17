«Рубин»: «С Тарасовым не будем заключать новый контракт»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию, что казанский клуб не планирует продлевать соглашение с полузащитником Дмитрием Тарасовым.
С Тарасовым не будем заключать новый контракт. Это решение тренерского штаба.
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию, что казанский клуб не планирует продлевать соглашение с полузащитником Дмитрием Тарасовым.
С Тарасовым не будем заключать новый контракт. Это решение тренерского штаба.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.