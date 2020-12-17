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«Рубин»: «С Тарасовым не будем заключать новый контракт»

вчера, 13:15

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию, что казанский клуб не планирует продлевать соглашение с полузащитником Дмитрием Тарасовым.

С Тарасовым не будем заключать новый контракт. Это решение тренерского штаба.

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ildar_3871
ildar_3871 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:36
Оренбург ?)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:52
Вообще непонятное было решение подписать этого костолома ??? А теперь только ФНЛ , да и то есть сомнения , что и там заиграет.
Legend 6
Legend 6
вчера в 13:51
Это все из-за Бузовой
Loko57
Loko57
вчера в 13:40
Карьера Тарасова покатилась в пропасть. Его амбиции гораздо выше его возможностей.
ДСА
ДСА
вчера в 13:38
Только и лечи его за собственный счет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:37
Сказано уже,что в "Химки" уйдёт,хотя я и сомневаюсь,ибо он в системе "Спартака" не был,кажется...

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
shlomo
shlomo
вчера в 13:30
Ну я думаю Дмитрий найдет себе клуб...даже в ближайшее окно....
FROBI
FROBI
вчера в 13:19
Четверг. Бузов. Лобное место )
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:18
Вот это ожидаемый результат.
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