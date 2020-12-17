ГлавнаяНовости

Малафеев: «„Зенит“ практически полностью переиграл „Спартак“»

вчера, 12:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал победу петербургского клуба в матче со «Спартаком» (3:1) в рамках 19-го тура РПЛ.

Впечатления хорошие, «Зенит» с первых минут начал активно действовать на половине поля соперника, контролировать мяч, прессинговать. Сразу было понятно, что Питер сегодня настроен выигрывать, не давать возможность «Спартаку» владеть инициативой или иметь территориальное преимущество.

Понравились игроки заряженностью, чувствовалось, что «Зенит» к матчу был готов лучше, как физически, так и морально. Заслуженно победили. Соперник по большому счету ничего не создал. «Зенит» выглядел лучше по всем позициям, по количеству ударов в створ, пасов, отборов. Они практически полностью переиграли «Спартак».

Все новости
Ганчаренко: «Конкуренция пошла на пользу Чалову»
Сегодня, 11:47 Комментарии0
Кадыров: «Самым важным для журналистов был вопрос про Дзюбу. Судите сами!»
Сегодня, 11:29 Комментарии9
Габулов: «Шунин – номер один сборной России»
Сегодня, 11:07 Комментарии7
Габулов — о Черчесове: «Если бы был тренером, то так поступать бы не стал»
Сегодня, 10:44 Комментарии16
Тихий: «Рады, что смогли одержать волевую победу над „Локомотивом“»
Сегодня, 10:03 Комментарии7
Чалов: «Голы — моим близким, команде ЦСКА и болельщикам „красно-синих“»
Сегодня, 08:47 ФотоКомментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Rick Strong
Rick Strong
вчера в 21:07
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 18:57
    У меня перед глазами Дик Адвокаат после твоего описания)
    pomor45
    pomor45
    вчера в 13:31
    «Зенит» к матчу был готов лучше, как физически, так и морально.
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Вот, что физически выглядел лучше Спартака, не задействованного в еврокубках, является явным свидетельством неверного тренировочного процесса, построенного Тедеско. Морально - не удивляет, потому что Тедеско изначально не являл собой образец уравновешенного человека - он слишком эмоционален - и его приглашение явилось ещё одной большой ошибкой Федуна, так и не усвоившего уроки от работы с командой таких же эмоциональных Эмери, Карпина и других. Спартаку, как и любой российской команде, нужен хладнокровный и расчётливый специалист без какого-либо духа и столь любимых у нас горящих глаз, которые могут возместить любые недостатки мастерства. Нашим нужен тренер, умеющий прежде всего повысить организацию и дисциплину и на основе этих компонентов наладить современную скоростную игру.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 13:27
    Да все это увидели
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 13:20, ред.
    Нас уже трое:Леннорыч пять минут назад позвонил и сказал,что он согласен,но "орешки" под ногами болтаются...

    ...а мы всё-таки уволим Ханчарэнку!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 13:17
    Я человек простой- вижу "...а Ханчарэнка должен быть уволен" - плюсую.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 13:08, ред.
    Точнее :"Зенит" играл так,как хотел,а "Спартак"-как мог.Было скучно.

    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    вчера в 12:43
    Большая разница в классе команд.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 12:33
    Теперь год будут об этой игре рассуждать!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:24
    А в чём не переиграл то?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100