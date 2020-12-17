Малафеев: «„Зенит“ практически полностью переиграл „Спартак“»

Бывший голкипер «Зенита» прокомментировал победу петербургского клуба в матче со «Спартаком» (3:1) в рамках 19-го тура РПЛ .

Впечатления хорошие, «Зенит» с первых минут начал активно действовать на половине поля соперника, контролировать мяч, прессинговать. Сразу было понятно, что Питер сегодня настроен выигрывать, не давать возможность «Спартаку» владеть инициативой или иметь территориальное преимущество.

Понравились игроки заряженностью, чувствовалось, что «Зенит» к матчу был готов лучше, как физически, так и морально. Заслуженно победили. Соперник по большому счету ничего не создал. «Зенит» выглядел лучше по всем позициям, по количеству ударов в створ, пасов, отборов. Они практически полностью переиграли «Спартак».