Малафеев: «„Зенит“ практически полностью переиграл „Спартак“»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал победу петербургского клуба в матче со «Спартаком» (3:1) в рамках 19-го тура РПЛ.
Впечатления хорошие, «Зенит» с первых минут начал активно действовать на половине поля соперника, контролировать мяч, прессинговать. Сразу было понятно, что Питер сегодня настроен выигрывать, не давать возможность «Спартаку» владеть инициативой или иметь территориальное преимущество.
Понравились игроки заряженностью, чувствовалось, что «Зенит» к матчу был готов лучше, как физически, так и морально. Заслуженно победили. Соперник по большому счету ничего не создал. «Зенит» выглядел лучше по всем позициям, по количеству ударов в створ, пасов, отборов. Они практически полностью переиграли «Спартак».
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Вот, что физически выглядел лучше Спартака, не задействованного в еврокубках, является явным свидетельством неверного тренировочного процесса, построенного Тедеско. Морально - не удивляет, потому что Тедеско изначально не являл собой образец уравновешенного человека - он слишком эмоционален - и его приглашение явилось ещё одной большой ошибкой Федуна, так и не усвоившего уроки от работы с командой таких же эмоциональных Эмери, Карпина и других. Спартаку, как и любой российской команде, нужен хладнокровный и расчётливый специалист без какого-либо духа и столь любимых у нас горящих глаз, которые могут возместить любые недостатки мастерства. Нашим нужен тренер, умеющий прежде всего повысить организацию и дисциплину и на основе этих компонентов наладить современную скоростную игру.
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Вот, что физически выглядел лучше Спартака, не задействованного в еврокубках, является явным свидетельством неверного тренировочного процесса, построенного Тедеско. Морально - не удивляет, потому что Тедеско изначально не являл собой образец уравновешенного человека - он слишком эмоционален - и его приглашение явилось ещё одной большой ошибкой Федуна, так и не усвоившего уроки от работы с командой таких же эмоциональных Эмери, Карпина и других. Спартаку, как и любой российской команде, нужен хладнокровный и расчётливый специалист без какого-либо духа и столь любимых у нас горящих глаз, которые могут возместить любые недостатки мастерства. Нашим нужен тренер, умеющий прежде всего повысить организацию и дисциплину и на основе этих компонентов наладить современную скоростную игру.
...а мы всё-таки уволим Ханчарэнку!
...а мы всё-таки уволим Ханчарэнку!
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.