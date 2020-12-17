Малафеев: «Возможно, к следующей ЛЧ „Зенит“ будет подготовлен лучше»

Бывший вратарь «Зенита» подвел итоги года для петербургского клуба.

6 очков — отрыв от «Спартака», теоретически, у ЦСКА есть возможность приблизиться к «Зениту», но в любом случае приятно заканчивать первую часть чемпионата на первой строчке.

Первая часть сезона? Двоякие ощущения. Был определенный провал, он выпал на часть Лиги чемпионов. Где-то не хватило физически, где-то при определенных неудачах было сложно собраться и сыграть лучше. Спад был ведь и в чемпионате России, и на групповом этапе Лиги чемпионов. Это одна из худших лигочемпионских кампаний «Зенита» по набранным очкам. Думаю, это хорошая пища для размышлений для руководства, для тренерского штаба. Нет сомнений, что питерцы сейчас будут намереваться выиграть третье чемпионство подряд, это сгладит сезон. Посмотрим, возможно, к следующей Лиге чемпионов «Зенит» будет подготовлен лучше.