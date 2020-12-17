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Малафеев: «Возможно, к следующей ЛЧ „Зенит“ будет подготовлен лучше»

вчера, 13:02

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев подвел итоги года для петербургского клуба.

6 очков — отрыв от «Спартака», теоретически, у ЦСКА есть возможность приблизиться к «Зениту», но в любом случае приятно заканчивать первую часть чемпионата на первой строчке.

Первая часть сезона? Двоякие ощущения. Был определенный провал, он выпал на часть Лиги чемпионов. Где-то не хватило физически, где-то при определенных неудачах было сложно собраться и сыграть лучше. Спад был ведь и в чемпионате России, и на групповом этапе Лиги чемпионов. Это одна из худших лигочемпионских кампаний «Зенита» по набранным очкам. Думаю, это хорошая пища для размышлений для руководства, для тренерского штаба. Нет сомнений, что питерцы сейчас будут намереваться выиграть третье чемпионство подряд, это сгладит сезон. Посмотрим, возможно, к следующей Лиге чемпионов «Зенит» будет подготовлен лучше.

Ранее Вячеслав Малафеев прокомментировал победу «Зенита» в матче со «Спартаком» (3:1) в рамках 19-го тура РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:34
а почему ?
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:46
А куда еще хуже...Хотя если постараться то можно и ноль очков набрать))
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 15:36
Согласен. Не может в семье овцы родиться волк.
Petergoff
Petergoff
вчера в 14:34
Так естественно подготовятся лучше, если опять не придётся чемп доигрывать, в авральном режиме.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:30
Это слышим каждый год,результат ясный
pomor45
pomor45
вчера в 14:04
Уже совершенно ясно, что чемпион не может быть лучше, чем породившая его РПЛ.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:02
Оптимистично, но неправдоподобно.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 13:59
Надеемся на это. Но как-то неуверенно сказано
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:40
А возможно и хуже.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:33
Или наоборот-хуже.Гарантий никаких.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
drug01
drug01
вчера в 13:31
Надо сделать выводы и идти дальше вперёд
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:18
Побольше надо новых Малколмов и Венделов и займут 3 место в группе!
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:17
Поржем ещё если попадут в следующую ЛЧ)))
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:15
Мало значит быть Газпрому только спонсором УЕФА. Каждый год мутят жеребьёвку с евросередняками. И все равно скатились до того что всего одно очко набрали в группе.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 13:13
Надо просто работать не покладая рук,как Дзюба
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:12
Вы знаете что такое безумие? Это тщетные попытки "Зенита", заходя в Лигу Чемпионов, дойти до полуфинала. И так раз за разом, раз за разом, пока будет существовать титульный спонсор в лице "Газпрома".
Kaguzuti
Kaguzuti
вчера в 13:12
Спартак подготовится лучше.
FROBI
FROBI
вчера в 13:09
Конечно, надо готовиться лучше! В аптечке больше смазочных материалов )
Mangur
Mangur
вчера в 13:08
Гаспром усилит работу с судьями ЛЧ?
Gahi
Gahi
вчера в 13:06, ред.
Если хорошо постараются то обязательно получится. Удачи
d_fincher
d_fincher
вчера в 13:06
А если нет, есть еще и еще ЛЧ.
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