Геркус: «Уход Тедеско — катастрофа для „Спартака“»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал итоги матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:1).

Вчера поздно вечером играли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Матч за первое место. В первом тайме «Тоттенхэм» сидел в глубокой, прямо глубочайшей обороне. Владение доходило до 80 процентов в пользу «Ливерпуля». После удара Салаха красные повели, но «Тоттс» один раз (один!) сбегали в контратаку и вынимайте — 1:1. Во втором ситуация немного выровнялась, но в целом было понятно, что Моуриньо согласен на ничью. И «Ливерпуль» вырвал победу на 90-й минуте, когда все более-менее с ничейным результатом были согласны.

Посмотрим теперь ещё раз на матч «Зенит» — «Спартак». Не с точки зрения тактики, подбора игроков или статистики. С точки зрения общей логики происходящего. Давил «Зенит»? Давил, нет вопросов. Был он сильнее? Разумеется. Однако после первого тайма счёт был 1:1. Что же во втором тайме, был разгром? Как смог «Зенит» воплотить своё преимущество в голы? Дальний удар из-за штрафной Ракицкого, после подбора, после углового. На 73-й минуте. А за пару минут до этого Кутепов так же с углового бил (и не попал) в пустой угол зенитовских ворот.

Вот положа руку на сердце, как говорится, казалось вам, что «Зенит» прямо точно выиграет до 3:1, до ошибки Гапонова? Признаемся честно, нет, мог и вничью закончить и даже проиграть. При всех проблемах, при всей слабости «Спартака». Так что поражение это спартаковское — момент оценить себя против сильнейшей команды лиги, но не катастрофа. А вот уход Тедеско — это катастрофа.