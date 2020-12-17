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Геркус: «Уход Тедеско — катастрофа для „Спартака“»

вчера, 10:48
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал итоги матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:1).

Вчера поздно вечером играли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Матч за первое место. В первом тайме «Тоттенхэм» сидел в глубокой, прямо глубочайшей обороне. Владение доходило до 80 процентов в пользу «Ливерпуля». После удара Салаха красные повели, но «Тоттс» один раз (один!) сбегали в контратаку и вынимайте — 1:1. Во втором ситуация немного выровнялась, но в целом было понятно, что Моуриньо согласен на ничью. И «Ливерпуль» вырвал победу на 90-й минуте, когда все более-менее с ничейным результатом были согласны.

Посмотрим теперь ещё раз на матч «Зенит» — «Спартак». Не с точки зрения тактики, подбора игроков или статистики. С точки зрения общей логики происходящего. Давил «Зенит»? Давил, нет вопросов. Был он сильнее? Разумеется. Однако после первого тайма счёт был 1:1. Что же во втором тайме, был разгром? Как смог «Зенит» воплотить своё преимущество в голы? Дальний удар из-за штрафной Ракицкого, после подбора, после углового. На 73-й минуте. А за пару минут до этого Кутепов так же с углового бил (и не попал) в пустой угол зенитовских ворот.

Вот положа руку на сердце, как говорится, казалось вам, что «Зенит» прямо точно выиграет до 3:1, до ошибки Гапонова? Признаемся честно, нет, мог и вничью закончить и даже проиграть. При всех проблемах, при всей слабости «Спартака». Так что поражение это спартаковское — момент оценить себя против сильнейшей команды лиги, но не катастрофа. А вот уход Тедеско — это катастрофа.

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Все комментарии
ГолдБол
ГолдБол
вчера в 17:37
А в чем катастрофа?! Что у нас игра появилась?! Сегодня, при любых раскладах, мы будем на 3 месте. И это всего лишь по счастливому стечению обстоятельств.
Сп62
Сп62
вчера в 15:51
Катастрофа будет, если он останется доигрывать сезон. Что то делать и знать обречённость своего труда это трудно понять. Политиков с таким реноме называют хромой уткой. А тренеров?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:17
Что то бредит Геркус. Как Спартак вообще мог забить и выиграть в этом матче? Единственный гол Спартака забили как раз сами зенитовцы. Да и по ходу первого тайма можно было подумать, что Зенит не три забьёт, а намного больше. Сколько опасных моментов было, обстучали все штанги и перекладины, а Спартак в обороне не переставал пожарить. Вопрос голов было дело времени.
А катастрофа будет если Тедеско останется, он уже психологически сломлен.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 13:33
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 13:20
    Это не катастрофа
    Все уже привыкли к действиям Федуна.
    FROBI
    FROBI
    вчера в 13:12
    Хм... катастрофа для катастрофы. Даже не понятно, что это...
    ivan20
    ivan20
    вчера в 13:02
    Очень жаль, что Тедеско уходит, РПЛ катастрофически не хватает профессиональных тренеров, которые могут вести себя независимо
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 13:00
    Бывший Геркус хочет в Спартак !
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 12:39
    Чудом отскочили от разгрома и ещё умудряются плюсы искать, удивительные люди
    альсато
    альсато
    вчера в 12:36
    Че? Катастрофа, после Тедеско?))))).....да КАТАСТРОФА со СПАРТАКОМ случилась НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ! (когда Романцев О.И вышел с трудовой из головного офиса!)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:14, ред.
    Бред, Спартаку не нужны тухленькие победы
    И Тедеско полностью проиграл вчера Семаку, моменты и перекладины сложи
    Mangur
    Mangur
    вчера в 12:04
    Принципе согласен с Геркусом
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 11:46
    Ничьей и не пахло а вот разгромом да.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 11:41
    Опять найдут левого.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 11:36, ред.
    Ходят слухи, что теперь Тедеско будет мастеров тройного прыжка тренировать.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Grey33 (раскрыть)
    вчера в 11:28
    ох был бы соболев, нанырял бы может)))
    safari-05
    safari-05 ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 11:24
      bboroda
      bboroda ответ Grey33 (раскрыть)
      вчера в 11:22
      Чтобы упасть в штрафной надо сначала до неё дойти
      Grey33
      Grey33 ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 11:21
      Ещё был вариант, что Карасёв пару раз поставит пенальти. Но то ли он забыл, то ли спартачи забыли, что надо падать в штрафной. Недопонимание налицо.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 11:10, ред.
      Уходит, потому что техническая зона мала , все время после прыжков за ее пределами приземляется и его наказывают. А он же не виноват , таким уж его мама родила!!!
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Kaguzuti (раскрыть)
      вчера в 11:08
      Он уж точно к кормушке не допущен был,не тот случай! Он честно заработал на лохах.

      ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 11:07
      В чём катастрофичность ухода Тедеско,уважаемый соавтор уничтожения "Локомотива" поведать серой публике не изволили-с...А в чём.собственно,катастрофа? Даже спартачи разделятся по данному вопросу.Разочарование его решением?Да! Не свершились ожидания от матча,при том,что и на судейство кивать не пришлось?? Естественно!Сожаления были всеобщими,когда "Дон Макаронэ" внезапно ушёл.А тут...

      ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
      stavr74
      stavr74
      вчера в 11:03
      Катастрофа наступила с увольнением Газизова
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 10:59
      Так время пришло, ведь у Федуна более полутора лет никто не работает.....даже директора, а не то что тренеры.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 10:56
      ....казалось вам, что «Зенит» прямо точно выиграет до 3:1, до ошибки Гапонова? Признаемся честно, нет, мог и вничью закончить и даже проиграть.
      ----------------------------------------------
      каким образом зенит мог проиграть??? если только ловрен хет-трик бы сделал из автоголов))
      cska1948
      cska1948
      вчера в 10:56
      "...А вот уход Тедеско — это катастрофа."
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      Для СпаМа это не катастрофа, а серые будни...
      Kaguzuti
      Kaguzuti
      вчера в 10:53
      Это очередная смена тренера, не более. Наворовал, ушел и так далее.
      beefs
      beefs
      вчера в 10:51
      да Спартак проиграл еще не выйдя на поле, всем же ясно, чего там обсасывать...
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