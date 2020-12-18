Кадыров: «Самым важным для журналистов был вопрос про Дзюбу. Судите сами!»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на вопрос журналистов президенту РФ Владимиру Путину об интимном видео форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.
Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала «Матч ТВ» на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу. Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт. Судите сами!
Не все выходки и действия одинаково полезны!!!
Всем здоровья.
Не все выходки и действия одинаково полезны!!!
Всем здоровья.