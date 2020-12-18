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Кадыров: «Самым важным для журналистов был вопрос про Дзюбу. Судите сами!»

вчера, 11:29

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на вопрос журналистов президенту РФ Владимиру Путину об интимном видео форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала «Матч ТВ» на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу. Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт. Судите сами!

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Все комментарии
Terek-Anji
Terek-Anji
вчера в 23:39
Вообще-то самый главный и важный вопрос, который был задан твоему идолу - отравление Навального. Когда же тебя либо посадят, либо коронавирус заберёт?!

А ещё самый главный ответ Путина на этой пресс-конференции «Предательство самый тяжкий грех», дуй хьун🤣
batman555
batman555
вчера в 20:33
"Владимир Владимирович- почему в стране мрот 12 тыс, и полицейские в пьяном виде сбивают насмерть людей??!" - "Вы знаете....эээээ........всё нормально ээээ.....у нас есть циркон"))))
Сп62
Сп62
вчера в 20:12
Обычное ток-шоу солнцеликого. Ничего нового.
Блоссия
Блоссия
вчера в 20:03
Это вопрос был задан тому, кто организовывал слив информации из бани с человеком "похожим на генерального прокурора"?
Тогда точно по адресу и остро))))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 18:31
Все эти "Прямые эфиры" обычная показуха.Ниразу не видел,чтобы задали откровенно острый вопрос.Все какое-то 62о спрашивают.Понятно,же,что не серьезно это.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
вчера в 18:22
Ну а чей Матч-тв. Представляю, Макрон пошёл на 6 срок, посадил дружка в Тоталь, и ФК Сент-Этьен монополизировал весь футбол лол
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ League1 (раскрыть)
вчера в 17:52
Как он его назвал : блогер, гражданин , человек лечившийся за границей )
bacek15
bacek15
вчера в 17:46
Надо было спросить: "Вл.Вл.! Пока вы не вмешаетесь, наши клубы в четвертьфинал ы еврокубков не выйдут! Доколе?" ))
League1
League1
вчера в 17:40
Вообще-то главный вопрос был о том, травил пыька Навального или нет. А пынька, как обычно, слился и ушёл в своих рассуждениях куда-то в никуда.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:31
Откровенно говоря, " поступок " Дзюбы уже стал подзабываться, но вопрос бабы - дуры заставил нас вспомнить о нём. Причём не как порицательный в адрес Артёма, а как ругательный в адрес журналистки и тех, кто готовил ей этот вопрос. Не думаю, что она сама могла дойти до него своими куриными мозгами, тем более на пресс-конференции на всю страну и весь мир.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
вчера в 17:25
Наши спортсмены будут опять под нейтральным флагом. Футболисты проигрывают даже в лиге наций. Клубы футбольные выступают так в ек, что и 7 место потеряем и будем бультыхаться в лиге конференций. Биатлон устанавливает антирекорды. Но оказывается, видео с Дзюбой переплюнуло все😉😁😁😁
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 17:18
Так вопрос задал не комментатор футбола😊Богословская. Если не ошибаюсь легкую атлетику комментирует... И вот она видео с Дзюбой видимо пересмотрела 🤣🤣🤣
Брулин
Брулин
вчера в 16:38
На этом мероприятии не было журналистов, только жур31ки, а с них что взять?
Сантус
Сантус
вчера в 16:37
А он хотел что бы задали вопрос о том сколько из бюджета вваливают в Чечню?)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:28
Кто пиарит зенитовца?

Прав Глава.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
вчера в 16:26
Так вопросы про пенсии, зарплаты и низкий уровень жизни не пропускались
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ATG (раскрыть)
вчера в 16:24
Если судить только про футбол,то да,футбол в ..... ,но ни весь же спорт!!!!!!!!!!!!!!!Смотри другие виды спорта кроме футбола и тогда поймешь,что спорт в стране находится далеко ни в том месте о котором ты писал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 15:55
Согласен с Вами!
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:41
В том то и дело! Раздули из Дзюбы слона)
112910415
112910415
вчера в 15:41
политика же ...
важно было не задавать болезненных вопросов
ATG
ATG
вчера в 15:31, ред.
Ну не задевать же вопрос про то что наш спорт упал на колени , и что делать дальше с этим
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 15:21
Про Матч ТВ и конкретно футбола(только футбола) согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вы смотрите по ходу только футбол и судите по футболу,что спорт у нас в ....!!!!!!!!!!!

Другие виды спорта смотреть не пробовали?!!!!!!!!!К примеру ; хоккей,баскетбол,волейбол?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Там очень хорошие комментаторы и по сравнению с футбольными они просто гении!!!!!!!!!!!!!!!!!

У нас только в футболе ..... и в биатлоне ,но биатлон хоть интееремно смотреть,Губерниев тот еще ....... но биатлон с ним интересно смотреть!!!!!!!!!!!!


Еще раз повторю!!!!!!!!!!!!!!!!Матч ТВ нидееспособен только в футболе,по остальным видам спорта,к ним притензий не имею в особенности к комментаторам !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
leo2011-12
leo2011-12
вчера в 15:05
Не,ну а о чём его ещё спрашивать?)))
neukomm
neukomm
вчера в 14:28
А мнения Рамзанки кто-то спрашивал?
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
вчера в 13:58
Полная деградация журналистики....
Ведь необходимый и главное важный вопрос для страны , позорники .
DVL
DVL
вчера в 13:54
Такое бывает когда главным спортивным каналом руководит далёкая от спорта мадам. Матч тв это п*м*йка. Провластные недожурналисты, больше проблем же нет, позорище
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 13:23
Журналистика, как и футбол, как многое другое у нас в стране - в опе.
Legend 6
Legend 6 ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 13:20
А что интересного в творчестве Бузовой)? Даже у Дзюбы бы не встал...вопрос.
Legend 6
Legend 6 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 13:19
На словах он Лев Толстой, а на деле шнур простой. Правильно говорят, никогда не верь клятвам алкоголика, слезам 31и и улыбке прокурора. Я просто оставлю это здесь.
Legend 6
Legend 6
вчера в 13:15
Полностью согласен с Кадыровым.
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