Кадыров: «Самым важным для журналистов был вопрос про Дзюбу. Судите сами!»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на вопрос журналистов президенту РФ Владимиру Путину об интимном видео форварда «Зенита» .

Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала «Матч ТВ» на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу. Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт. Судите сами!