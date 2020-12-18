Суд вынес приговор фанатам, задержанным на матче «Зенит» — «Спартак»

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вчера, 20:02

Появилась информация о результатах судебного дела в отношении футбольных фанатов, устроивших беспорядки во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1).

Журналист Василий Конов в своём телеграм-канале сообщает, что четыре фаната получили запрет на посещение спортивных мероприятий от одного до двух лет. Всего было задержано девять человек.

Из четверых болельщиков, получивших запрет, трое — фанаты «Зенита». Также нарушителям предстоит отбыть административный арест (от 2 до 10 суток).

Напомним, что группа фанатов «Спартака» на стадионе «Газпром Арена» пыталась проникнуть в сектор болельщиков хозяев. Потасовку прекратили сотрудники ОМОНа.