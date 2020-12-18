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Суд вынес приговор фанатам, задержанным на матче «Зенит» — «Спартак»

вчера, 20:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Появилась информация о результатах судебного дела в отношении футбольных фанатов, устроивших беспорядки во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1).

Журналист Василий Конов в своём телеграм-канале сообщает, что четыре фаната получили запрет на посещение спортивных мероприятий от одного до двух лет. Всего было задержано девять человек.

Из четверых болельщиков, получивших запрет, трое — фанаты «Зенита». Также нарушителям предстоит отбыть административный арест (от 2 до 10 суток).

Напомним, что группа фанатов «Спартака» на стадионе «Газпром Арена» пыталась проникнуть в сектор болельщиков хозяев. Потасовку прекратили сотрудники ОМОНа.

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Все комментарии
морозз
морозз
вчера в 22:39
Бедные бомжи, оказывается к ним проникли пару болел Спартака и избили их!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:37
Вот ведь негодяи, спровоцировали местных...
drug01
drug01
вчера в 21:28
Надо не пропустить все беспорядки тогда футбол будет чище
mangox13
mangox13 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:23
Такого в Оренбургне не бывает)
mangox13
mangox13
вчера в 21:20
боятся власти фанатов) слишком свободно себя ведут ..
Futurista
Futurista ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:59
Если не пил смотри Вести...
leopit
leopit
вчера в 20:57
Опять спартачи изгадили наш футбольный праздник!
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:45
Матч проводился без зрителей но с хулиганами.
shlomo
shlomo ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:23, ред.
Болельщик это прежде всего лицо футбольного клуба, его целевая аудитория и важнейшая часть.....он должен соблюдть правила и достойно поддерживать игроков своего клуба.....ЭТО и есть БОЛЕЛЬЩИК!!!!... а все остальное шелупонь, выдающая себя за болельщика и коими не являются....
beefs
beefs
вчера в 20:17
давно пора привлекать т.н. болельщиков за беспорядки...
старина
старина
вчера в 20:17
Из четверых трое фанаты зенита из питерского Омона
Сп62
Сп62 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:15
А, если не пил, как себя вести?
Faustello
Faustello
вчера в 20:10, ред.
Это быдло на стадионе не должно быть! Болей за свою команду, кричи, скандируй!
А это не болелы, это банальные хулиганы, пора сроки начать лепить!
shlomo
shlomo
вчера в 20:04
Ну кто на что заработал.....выпил прилично, веди себя хорошо...а выпил хорошо, ведт себя прилично...
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