После матча «Зенит» — «Спартак» в Петербурге в полицию доставили 19 фанатов

В МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что после матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» в отделы полиции доставлено 14 человек за нарушения на стадионе и еще пять за нарушения около него.
В среду во время матча на трибунах «Газпром Арены» произошла стычка с участием болельщиков обеих команд.
За административные правонарушения на самом стадионе было задержано и доставлено в полицию 14 человек. Среди них девять болельщиков «Спартака» и пять поклонников «Зенита». Все нарушения касаются правил поведения болельщиков при проведении официальных спортивных мероприятий.
Также было добавлено, что с прилегающей к стадиону территории в полицию также доставлено еще пять человек за нахождение у стадиона в нетрезвом виде.
По факту стычки между болельщиками полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.