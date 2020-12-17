После матча «Зенит» — «Спартак» в Петербурге в полицию доставили 19 фанатов

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вчера, 12:00

В МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что после матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» в отделы полиции доставлено 14 человек за нарушения на стадионе и еще пять за нарушения около него.

В среду во время матча на трибунах «Газпром Арены» произошла стычка с участием болельщиков обеих команд.

За административные правонарушения на самом стадионе было задержано и доставлено в полицию 14 человек. Среди них девять болельщиков «Спартака» и пять поклонников «Зенита». Все нарушения касаются правил поведения болельщиков при проведении официальных спортивных мероприятий.

Также было добавлено, что с прилегающей к стадиону территории в полицию также доставлено еще пять человек за нахождение у стадиона в нетрезвом виде.

По факту стычки между болельщиками полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.