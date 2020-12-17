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После матча «Зенит» — «Спартак» в Петербурге в полицию доставили 19 фанатов

вчера, 12:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что после матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» в отделы полиции доставлено 14 человек за нарушения на стадионе и еще пять за нарушения около него.

В среду во время матча на трибунах «Газпром Арены» произошла стычка с участием болельщиков обеих команд.

За административные правонарушения на самом стадионе было задержано и доставлено в полицию 14 человек. Среди них девять болельщиков «Спартака» и пять поклонников «Зенита». Все нарушения касаются правил поведения болельщиков при проведении официальных спортивных мероприятий.

Также было добавлено, что с прилегающей к стадиону территории в полицию также доставлено еще пять человек за нахождение у стадиона в нетрезвом виде.

По факту стычки между болельщиками полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

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Сп62
Сп62
вчера в 15:40
Не могли всего одного добрать до круглого счёта. Не доработали.
iron_cam
iron_cam ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:49
У всех кто был на стадионе, были билеты в ВИП сектора. Могу свой скинуть)
pomor45
pomor45
вчера в 14:46
Сейчас работы по уборке территории прибавилось, так что рабочая сила будет востребована.
Grey33
Grey33
вчера в 13:15
А я, признаться, сколько раз ходил на матчи, всегда находился в нетрезвом виде. Оказывается я преступник! А сколько ещё преступников было вокруг меня, мама дорогая!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:05, ред.
Важнее,как будет наказан ФК "Зенит" за нарушение запрета о допуске не ВИПовского плебса на стадион,причём,с обеих сторон,с размещением на соседних трибунах? Это ли не ярчайшее свидетельство того,что все фанаты клубов управляются из единого центра и служат скрытым резервом для осуществления определённых целей,известных только их руководителям?Опыт Украины ничему не учит.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:46
Менты выполнили план всё можно отдыхать.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:34
14 человек это из VIP-лож.
альсато
альсато
вчера в 12:31
вот этих 19-ать долб....ов особенно жаль!
drug01
drug01
вчера в 12:30
Это уже прогресс!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:08
Набезобразничали всё таки...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 12:03
Маловато булет, остальные где
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