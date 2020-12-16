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Часть болельщиков «Спартака» вывели со стадиона «Газпром Арена»

16 декабря 2020, 21:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

ОМОН предотвратил драку между фанатами «Спартака» и «Зенита» на стадионе «Газпром Арена» во время матча 19-го тура РПЛ.

Как сообщает источник, около 100 болельщиков московского клуба вывели со стадиона и ведут в неизвестном направлении.

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Evilhuman
Evilhuman
16 декабря в 22:37
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cska vperiod
cska vperiod
16 декабря в 22:06
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 декабря в 21:59
    КАк болельщики клубов попали на стадион? НЕобходимо серьёзно наказать организаторов матча и дисквалифицировать "бакланку" на пару матчей.Пусть играют на "Динамо".

    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Александр Нeвский (раскрыть)
    16 декабря в 21:56
    Болельщиков ведут в неизвестном направлении.
    Зенит вывели из Лиги Чемпионов в неизвестном направлении.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    16 декабря в 21:56
    А откуда они там взялись очень интересно
    Байкал-38
    Байкал-38
    16 декабря в 21:56
    «Пусти свинью за стол, она и ноги на стол»
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    16 декабря в 21:54
    Зенит вынес Спартак. Омон вынес болельщиков спартака
    СЫН ДЕДА
    СЫН ДЕДА
    16 декабря в 21:52
    К троллейбусу, пугать.
    STVA 1
    STVA 1
    16 декабря в 21:51
    Интересное кино... Куды ведут то!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    16 декабря в 21:51
      mihaluch
      mihaluch
      16 декабря в 21:45
      А зрителей никаких не должно быть.
      beefs
      beefs
      16 декабря в 21:35
      в лес их и...
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