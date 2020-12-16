Часть болельщиков «Спартака» вывели со стадиона «Газпром Арена»

ОМОН предотвратил драку между фанатами «Спартака» и «Зенита» на стадионе «Газпром Арена» во время матча 19-го тура РПЛ.
Как сообщает источник, около 100 болельщиков московского клуба вывели со стадиона и ведут в неизвестном направлении.
ОМОН предотвратил драку между фанатами «Спартака» и «Зенита» на стадионе «Газпром Арена» во время матча 19-го тура РПЛ.
Как сообщает источник, около 100 болельщиков московского клуба вывели со стадиона и ведут в неизвестном направлении.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Зенит вывели из Лиги Чемпионов в неизвестном направлении.
Зенит вывели из Лиги Чемпионов в неизвестном направлении.