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В Санкт-Петербурге пропал один из задержанных фанатов «Спартака»

вчера, 16:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В Санкт-Петербург пропал один из фанатов «Спартака», задержанных за демонстрацию баннера «фанат не преступник» на матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3). Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

После того как двоих ребят отправили на суд, сотрудники полиции дали ему [фанату] подписать бумагу об освобождении и увели в неизвестном направлении. При этом его не повезли на суд, так как двое других ребят дали показания, что он не держал баннер.

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RIR68
RIR68
вчера в 22:09
спросите, где его искать у профессора Соколова.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:54
А менты эти где ? Менты не пропали ?
волгодон 2
волгодон 2 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:05
"Умоляю верить брошен Ялту гипнозом Воланда молнируйте угрозыску подтверждение личности Лиходеев"
Байкал-38
Байкал-38 ответ scarp (раскрыть)
вчера в 18:56
Пьяный просыпается на лавке, смотрит по сторонам и ничего понять не может, мимо идёт прохожий.
Пьяный: — Ск-кажите, где я 3-хожусь?
Прохожий: — На площади Декабристов.
Пьяный: — К черту подробности! В каком я городе?
scarp
scarp
вчера в 18:35
Ой, да ладно, где-нибудь в Воркуте найдется.
Я, когда-то давно, будучи студентом, обнаружил себя на вокзале города Сыктывкар в состоянии адского бодуна.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:47
Здоровья парню
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:09
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 16:53
    А в отношении кого у меня троллинг? Вроде про спартачей ничего плохого не сказал, а может в отношении птицы баклан, то, что чёрным назвал? Black Lives Matter?
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 16:45
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 16:38
      Это уже детективная история.
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