В Санкт-Петербурге пропал один из задержанных фанатов «Спартака»

В Санкт-Петербург пропал один из фанатов «Спартака», задержанных за демонстрацию баннера «фанат не преступник» на матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3). Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

После того как двоих ребят отправили на суд, сотрудники полиции дали ему [фанату] подписать бумагу об освобождении и увели в неизвестном направлении. При этом его не повезли на суд, так как двое других ребят дали показания, что он не держал баннер.