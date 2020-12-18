В Санкт-Петербурге пропал один из задержанных фанатов «Спартака»

В Санкт-Петербург пропал один из фанатов «Спартака», задержанных за демонстрацию баннера «фанат не преступник» на матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3). Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».
После того как двоих ребят отправили на суд, сотрудники полиции дали ему [фанату] подписать бумагу об освобождении и увели в неизвестном направлении. При этом его не повезли на суд, так как двое других ребят дали показания, что он не держал баннер.
Пьяный: — Ск-кажите, где я 3-хожусь?
Прохожий: — На площади Декабристов.
Пьяный: — К черту подробности! В каком я городе?
Пьяный: — Ск-кажите, где я 3-хожусь?
Прохожий: — На площади Декабристов.
Пьяный: — К черту подробности! В каком я городе?
Я, когда-то давно, будучи студентом, обнаружил себя на вокзале города Сыктывкар в состоянии адского бодуна.
Я, когда-то давно, будучи студентом, обнаружил себя на вокзале города Сыктывкар в состоянии адского бодуна.