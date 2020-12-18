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Сёмин поделился эмоциями от участия в жюри проекта «Ледниковый период»

вчера, 22:04

Знаменитый российский тренер Юрий Сёмин на своей странице в инстаграме поделился впечатлениями от участия в жюри телевизионного проекта «Ледниковый период».

Принял участие в жюри на замечательном проекте Первого канала «Ледниковый период». Переживания и эмоции переполняют, когда перед тобой происходит настоящий спектакль на льду! Забываешь, что в паре только один профессионал в фигурном катании высочайшего класса! Большое спасибо Алексею Ягудину и Алине Загитовой, выдающемуся тренеру Татьяне Анатольевне Тарасовой и Илье Авербуху, Татьяне Навке и Елене Исинбаевой за наслаждение этим очень тяжёлым, но бесконечно великолепным видом спорта! Всех с Новым годом! Всем крепкого здоровья!

Ранее Сёмин высказался о календаре чемпионата России.

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Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 08:20
Варежки сними!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:50
Это же очевидный монтаж. Я обратил внимание на другое. Над Палычем целая бригада гримеров и стилистов трудилась. Помолодел лет на 10. Да и глаза заблестели. Здоровья Палычу!
Сухины дети
Сухины дети ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 23:37
Хоть тут без меня справился.
drug01
drug01
вчера в 22:32
Хорошо отдохнул от футбола
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:17
Фото конечно ужасное. Из-за неправильного ракурса и света ощущение такое, будто бы у Исинбаевой нос с губой сросся. Палыч видно слеповат стал , косячок этот не заметил.
Faustello
Faustello
вчера в 22:17
Шпалыч там ещё поди и вправил кому??? Красава!!!)))
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 22:12
а Локо в это время коньки откидывает
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:08
Развлекли дедушку, но лучше бы Семин тренировал!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:07
Человек мучается,ему заняться нечем,
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