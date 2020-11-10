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В 2021 году состоится премьера фильма о Ибрагимовиче

сегодня, 21:32

Фильм, основанный на автобиографии нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, выйдет на экраны в 2021 году. Картина будет называться «Я Златан».

Сценаристами фильма выступили Якоб Бекман и Давид Лагеркранц. Роль Ибрагимовича будут исполнять два актера — Доминик Байрактари Андерссон (сыграет Златана в возрасте от 11 до 13 лет) и Гранит Рушити (от 17 до 23 лет).

Съемки фильма начались в октябре и завершатся в Амстердаме в следующем году. Премьера состоится осенью 2021 года.

Напомним, что вчера Ибрагимович побил рекорд легендарного форварда «Милана» Андрея Шевченко.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:02
Осталось только памятник при жизни поставить и на будущее заранее в центре Мальмё мавзолей построить.
Cat01
Cat01
сегодня в 22:00
Будем ждать премьеру!!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:59
После просмотра "Футбола Слуцкого периода" Златан решил не отставать.
beefs
beefs
сегодня в 21:48
Надо же, заслужил чтобы фильм снимали при жизни...
УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
сегодня в 21:39
А когда там Дзюба выпустит полнометражный фильм?)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:37
Рановато как-то про него былины пишут.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 21:34
давно пора уже
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