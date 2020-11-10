В 2021 году состоится премьера фильма о Ибрагимовиче

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сегодня, 21:32

Фильм, основанный на автобиографии нападающего «Милана» , выйдет на экраны в 2021 году. Картина будет называться «Я Златан».

Сценаристами фильма выступили Якоб Бекман и Давид Лагеркранц. Роль Ибрагимовича будут исполнять два актера — Доминик Байрактари Андерссон (сыграет Златана в возрасте от 11 до 13 лет) и Гранит Рушити (от 17 до 23 лет).

Съемки фильма начались в октябре и завершатся в Амстердаме в следующем году. Премьера состоится осенью 2021 года.

Напомним, что вчера Ибрагимович побил рекорд легендарного форварда «Милана» Андрея Шевченко.