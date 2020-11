УЕФА выпустил фильм о работе арбитров. В первой серии VAR выходит на сцену, а Месси просят проявить уважение

1605637661

вчера, 21:27

«Посредник» — история о самых одиноких людях во время футбольных матчей.

Мы постоянно обсуждаем судейство и чаще всего в негативном ключе. Возможно, новый документальный фильм УЕФА о работе арбитров на матчах высочайшего уровня поможет относиться к работе судей с большим уважением и быть к ним чуточку снисходительнее, даже добрее.

Проект называется «Man in the Middle», дословный перевод — «Человек посередине», но богатый русский язык и здесь приходит на помощь. «Посредник». Так будем называть фильм о закулисье тружеников свистка и флажка.

Планируется выпустить четыре эпизода, но пока свет увидел только первый из них, в котором рассказывается о кампании Лиги чемпионов-2018/19, в плей-офф которой VAR дебютировал в качестве еще одного действующего персонажа матчей столь высокого уровня. Роли также исполняли Дамир Скомина, Бьорн Куйперс, Клеман Тюрпен. Элитные европейские арбитры играют, конечно же, самих себя.

Действительно поражает, насколько близко к «людям в черном» подобрались камеры UEFA .tv, а главное впечатление — «озвученные» переговоры арбитров с футболистами во время матчей. Подумалось, насколько же интереснее было бы смотреть футбол, если бы он не был «немым кино», а включал в себя такие диалоги.

В «Посреднике» можно не только увидеть, но и отчетливо услышать, как судьи общаются с футболистами и между собой во время спорных моментов и особенно, когда требуется использование VAR .

К сожалению, на сегодняшний день «Посредник» доступен только на английском языке, поэтому «Соккер.ру» расскажет о самых интересных моментах первой серии, которую не все наши читатели отважатся посмотреть.

История творилась в Амстердаме

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аяксом» состоялся в Амстердаме. «Королевский клуб» в тот вечер выиграл, как ему и положено по статусу, пусть и скромно — 2:1. Никто еще не мог подумать, что через три недели «Аякс» изобьет «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:1.

Зато в матче «Аякс» — «Реал» произошло первое в истории Лиги чемпионов результативное вмешательство VAR в ход игры. В центре внимания оказался Тибо Куртуа, который совершил колоссальную ошибку в попытке поймать мяч на линии ворот и подарил Нико Тальяфико момент для гола.

«Аякс» успел порадоваться, но проверка на наличие офсайда с помощью VAR показала, что находящийся во «вне игры» Тадич принимал активное участие в эпизоде и мешал Куртуа. К облегчению бельгийца, ему удалось ускользнуть от результативной ошибки благодаря официально разрешенным видеоповторам. Впрочем, вы знаете, чем все закончилось.

🎬 Available NOW on https://t.co/ZBp654xr5Z: Episode one of 𝗠𝗮𝗻 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗶𝗱𝗱𝗹𝗲!



⚽ Meet some of the # UCL referees and take a look at some of the biggest talking points brought by the introduction of VAR ... pic.twitter.com/P1XYpROwxF — UEFA (@ UEFA ) November 16, 2020

Ни минуты покоя. У арбитров действительно очень нервная работа

Концовка матча ПСЖ — «Манчестер Юнайтед», англичане ведут 2:1 в Париже, и тут ассистенты приглашают Дамира Скомину к монитору, чтобы проверить игру Кимпембе в штрафной парижан на предмет «гандбола». На кону выход в четвертьфинал, ситуация взрывоопасная.

Словенский арбитр идет смотреть повтор и попадет под жуткий прессинг, особенно усердствуют запасные игроки и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед», которые кричат, дают советы и пытаются заглянуть в экран из-за спины Скомины.

Резервный арбитр пытается отогнать расчистить рабочее пространство для коллеги, в какой-то момент не выдерживает и сам Дамир Скомина. Словенец со смесью жалобности и раздражения бросил в сторону скамейки «Манчестер Юнайтед»:

Пожалуйста, мне нужно побыть одному.

Признаюсь, в этот момент я посочувствовал арбитру. Просто представил, что мне нужно написать текст, а вокруг кричат, беснуются и чего-то от меня хотят два десятка человек. Мы требуем от судей верных решений, но часто упускаем из виду тот факт, что они вынуждены действовать в цейтноте и часто во враждебных условиях.

У них нет пяти минут в уютном кабинете, чтобы выпить чашечку кофе, запросить у секретарши подборку похожих инцидентов из других футбольных матчей, а потом принять решение. Действовать нужно не только безошибочно, но и быстро. В матче ПСЖ — «Манчестер Юнайтед» Дамир Скомина в добавленное во второму тайму время назначил пенальти, который вывел «красных дьяволов» в четвертьфинал и оставил ПСЖ за бортом Лиги чемпионов.

Судья не всегда прав

Еще один показательный эпизод произошел в четвертьфинальном матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». На 11-й минуте Бьорн Куйперс назначил угловой у ворот «шпор» и был уверен в правильности своего решения. Команде VAR пришлось убеждать голландца, что Дэнни Роуз сыграл рукой, и на это стоит взглянуть. Куйперс пошел к монитору и указал на точку, но Льорис выиграл дуэль у Агуэро. А Бьорн после игры поблагодарил своих коллег из VAR -комнаты за настойчивость.

У Месси нет особых прав на поле

Бьорн Куйперс — вообще главная звезда первого эпизода. Работавший в Нидерландах Леонид Слуцкий хорошо отзывался об этом арбитре, говорил о его дружелюбии и открытости, но на поле голландец — строгий и требовательный. Короткий, но важный сюжет первой серии «Посредника» взят из первого полуфинального матча «Барселоны» и «Ливерпуля». Куйперс устроил разнос Лионелю Месси в несколько актов за его неторопливость в концовке, когда каталонцы выигрывали с крупным счетом:

Месси! Почему ты еле двигаешься! Давай! Вырази им немного уважения, пошевеливайся! (На этих словах Бьорн с саркастичной ухмылкой показывает на нашивку Respect на рукаве) Иди! Месси, иди! Ты так делаешь каждый раз. Давай! Зачем ты это делаешь?! Иди прямо сейчас!

Может, действительно стоило пошевеливаться на «Камп Ноу» и добивать «Ливерпуль»? На «Энфилде» «красные» выиграли 4:0 и вышли в финал. Совесть Куйперса точно чиста — он сделал все, чтобы Месси передвигался чуть быстрее, чем пешком. Самому Бьорну в концовке той игры двигаться было непросто: на 86-й минуте голландец получил мышечную травму и вынужден был судить через боль.

🎬 Did you see the trailer for 𝗠𝗮𝗻 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗶𝗱𝗱𝗹𝗲 yet?



⏳ Coming Monday, UEFA 's new series offers a view behind the scenes in the lives of some of Europe's top # UCL referees... pic.twitter.com/QgTVxpuvnG — UEFA (@ UEFA ) November 13, 2020

Арбитр должен быть всегда готов

Старая судейская поговорка гласит: «Будь готов с первого свистка». В финальном матче Лиги чемпионов-2018/19 эта мудрость пригодилась Дамиру Скомине, который уже на 22-й секунде матча без сомнений указал на «точку», зафиксировав игру рукой со стороны Муссы Сиссоко в штрафной «Тоттенхэма». Вмешательство VAR в данном эпизоде не потребовалось, словенец принял решение сам, хотя и получил подтверждение по радиосвязи: «100% пенальти». Возможно, этим пенальти Скомина испортил финал как зрелище, но это не его забота. Главное, что свою работу сделал хорошо.