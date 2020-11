Звезда «Дэдпула» купил один из старейших клубов мира. Бэйла зовут в состав

О футбольных инвестициях всемирно известных актеров – на «Соккер.ру».

Дэдпул ищет, где потратить свои деньги

Райан Рейнольдс из актера категории «С» стал мировой звездой. Раньше снимался в эпизодах сериалов, играл вторые роли в комедиях, а одиннадцать лет назад засветился в блокбастере киновселенной в роли Дэдпула. Роль была эпизодической, но Рейнольдс вдохновился героем. Райан годами убеждал продюсеров, что люди устали от вылизанных фильмов о супергероях.

И тогда в 2017-м на экраны вышел фильм «Дэдпул», но при скромном для «Голливуда» бюджете в 58 млн долларов собрали кассу – 783 млн. Добавьте дополнительные заработки на образе и развитие серии (вторая часть собрала почти 800 млн) – получите одну из самых успешных историй последних лет. Герой с жестким чувством юмора и бразильянкой Мореной Баккарин в роли любимой покорил мир:

И пусть Райан не стал сниматься в сложных глубоких картинах, по итогам последнего финансового года оказался вторым по заработкам в мире актеров после Дуэйна «Скалы» Джонсона. У Райана годовой доход – 71.5 млн долларов, хорошая репутация инвестора и жена Блейк Лайвли, рожающая ему дочерей раз в пару лет. Американская мечта канадского актера сбылась.

У Райан много денег, и их куда-то нужно вкладывать. Вот и решил Рэйнольдс при поддержке своего друга Макэлхенни купить футбольный клуб. Роб — еще один совсем небедный, хотя куда менее известный актер – является одним из создателей и вдохновителей комедийного сериала «В Филадельфии всегда солнечно», более популярного в США , нежели в России.

Райан и Роб начали помогать валлийцам

У Рейнольдса ирландские корни, у его друга и партнера по футбольному бизнесу – тоже. Связь с британскими островами сохранили, а решение купить валлийский «Рексхэм» не является спонтанным. Вдохновитель серии о Дэдпуле выбрал для инвестиций один из старейших клубов планеты Земля. В Уэльсе говорят, что они третьи по старшинству. «Рексхэм» создали в октябре 1864 года, через семь лет после образования «Шеффилда» — старейшего клуба планеты.

Первооткрывателям приходится нелегко, английский клуб застрял в восьмом по рангу дивизионе, а валлийский – в пятом. Понятно, что им отчаянно нужны деньги, ведь «Шеффилд» в прошлом году приезжал в Россию с турне, влетая «Торпедо», «Чертаново» и «Казанке», а «Рексхэм» вел переговоры с актерами долгие месяцы. Но все детали улажены, поэтому инвесторы уже включились в пиар-кампанию.

Важно понимать, что иметь во владельцах Рейнольдса и его друга выгодно, поскольку они как Джим Керри нового времени. Не в том смысле, что гениальные комедийные актеры, а в том, что реально удачно шутят в сети. Например, Макэлхенни поприветствовал покупку – использовал фотографию британских актеров Джона Клиза и Джейсона Уоткинса в футболках «Рексхэма». Пошутил, что это он с Рэйнольдсом, который оказался выше, чем при прошлой встрече:

Ryan and I couldn’t be more excited to watch our first game as Chairmen-elect. He’s taller than I remember but it’s so great to see him again. @Wrexham_AFC pic.twitter.com/rNkC6Bb0Ty