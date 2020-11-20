Звезда «Дэдпула» купил один из старейших клубов мира. Бэйла зовут в состав

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сегодня, 11:17

О футбольных инвестициях всемирно известных актеров – на «Соккер.ру».

Дэдпул ищет, где потратить свои деньги

Райан Рейнольдс из актера категории «С» стал мировой звездой. Раньше снимался в эпизодах сериалов, играл вторые роли в комедиях, а одиннадцать лет назад засветился в блокбастере киновселенной в роли Дэдпула. Роль была эпизодической, но Рейнольдс вдохновился героем. Райан годами убеждал продюсеров, что люди устали от вылизанных фильмов о супергероях.

И тогда в 2017-м на экраны вышел фильм «Дэдпул», но при скромном для «Голливуда» бюджете в 58 млн долларов собрали кассу – 783 млн. Добавьте дополнительные заработки на образе и развитие серии (вторая часть собрала почти 800 млн) – получите одну из самых успешных историй последних лет. Герой с жестким чувством юмора и бразильянкой Мореной Баккарин в роли любимой покорил мир:

И пусть Райан не стал сниматься в сложных глубоких картинах, по итогам последнего финансового года оказался вторым по заработкам в мире актеров после Дуэйна «Скалы» Джонсона. У Райана годовой доход – 71.5 млн долларов, хорошая репутация инвестора и жена Блейк Лайвли, рожающая ему дочерей раз в пару лет. Американская мечта канадского актера сбылась.

У Райан много денег, и их куда-то нужно вкладывать. Вот и решил Рэйнольдс при поддержке своего друга Макэлхенни купить футбольный клуб. Роб — еще один совсем небедный, хотя куда менее известный актер – является одним из создателей и вдохновителей комедийного сериала «В Филадельфии всегда солнечно», более популярного в США , нежели в России.

Райан и Роб начали помогать валлийцам

У Рейнольдса ирландские корни, у его друга и партнера по футбольному бизнесу – тоже. Связь с британскими островами сохранили, а решение купить валлийский «Рексхэм» не является спонтанным. Вдохновитель серии о Дэдпуле выбрал для инвестиций один из старейших клубов планеты Земля. В Уэльсе говорят, что они третьи по старшинству. «Рексхэм» создали в октябре 1864 года, через семь лет после образования «Шеффилда» — старейшего клуба планеты.

Первооткрывателям приходится нелегко, английский клуб застрял в восьмом по рангу дивизионе, а валлийский – в пятом. Понятно, что им отчаянно нужны деньги, ведь «Шеффилд» в прошлом году приезжал в Россию с турне, влетая «Торпедо», «Чертаново» и «Казанке», а «Рексхэм» вел переговоры с актерами долгие месяцы. Но все детали улажены, поэтому инвесторы уже включились в пиар-кампанию.

Важно понимать, что иметь во владельцах Рейнольдса и его друга выгодно, поскольку они как Джим Керри нового времени. Не в том смысле, что гениальные комедийные актеры, а в том, что реально удачно шутят в сети. Например, Макэлхенни поприветствовал покупку – использовал фотографию британских актеров Джона Клиза и Джейсона Уоткинса в футболках «Рексхэма». Пошутил, что это он с Рэйнольдсом, который оказался выше, чем при прошлой встрече:

Ryan and I couldn’t be more excited to watch our first game as Chairmen-elect. He’s taller than I remember but it’s so great to see him again. @Wrexham_AFC pic.twitter.com/rNkC6Bb0Ty — Rob McElhenney (@RMcElhenney) November 17, 2020

Райан зарабатывает деньги на рекламе на своей странице, которые сможет потратить на футбол. «Рексхэм» купили за 2 млн фунтов, и новые владельцы уже успели обрадовать до инфаркта титульного спонсора валлийского клуба – записали рекламный ролик маленькой компании, который посмотрело пять миллионов человек (у страницы клуба всего 76 тысяч подписчиков, из которых значительная часть даже не фанаты клуба, а редакторы новостей из разных стран мира).

Клуб реально маленький, играют в пятом дивизионе, будут рады даже третьей лиге в будущем. А Рейнольдс благодарит совет директоров клуба за доверие и обещает найти еще инвесторов. Схема понятная – найти деньги проще человеку, которого узнают в Китае, на Ближнем Востоке, в Японии и США (почти все молодые богачи мира смотрят блокбастеры, как и молодые мужчины в целом).

Да что там, не успел Рейнольдс взяться за дело, как Бэйла на пресс-конференции после матча за сборную Уэльса уже спросили, слышал ли он новости и не собирается ли перейти в «Рексхэм», если «спящий гигант» проснется и «драконы» взлетят вверх в футбольной иерархии английских лиг? Гарет с улыбкой отказался, но рекламу клубу сделал.

Макконахи, Портман и Феррелл тоже в деле

Среди британских актеров полно фанатов футбола. Многие, когда живут в Голливуде, смотрят Лигу чемпионов в 12 дня по местному времени, стараются не пропускать ключевые поединки. Дэниел Крейг – реальный фанат «Ливерпуля». Величайший Дэниэл Дей-Льюис болеет за «Миллуолл». Идрису Альбе не везло не только в сериалах «Прослушка» и «Лютер» — он давний фанат «Арсенала».

Клубы АПЛ любили таскать на матчи звезд кино, поэтому найдете Сэмуэля Л. Джексона с футболкой «Ливерпуля», Тома Хэнкса – в цветах «Вест Хэма». Но настоящие суппортеры чаще родились в Англии, как Хью Грант – фанат «Фулхэма». Впрочем, не стоит недооценивать любовь американцев к спорту. Сильвестр Сталлоне подружился с директором «Эвертона» и таким образом оказался на трибунах в Ливерпуле, а режиссер Спайк Ли давно дружит с Тьерри Анри – создатель «Черного клановца» поддерживает «Арсенал».

Но от поддержки многие переходят к финансированию. Комедийный актер Уилл Феррелл настолько любит футбол, что не только болеет за «Челси», но и стал совладельцем клуба «Лос-Анджелес». Причем дела у команды тренера Брэйди и мексиканца Карлоса Велы идут круто – стали первыми в конференции и играли в прошлом году в общем финале. Уилл еще и Макконахи заинтересовал футболом. Мэтью после общения с фанатами «Челси» Ферреллом и Гаем Ричи создаст свой клуб в Остине:

Кстати, в 2022 году в городе создадут еще один клуб, а совладельцем и инвестором будет известная актриса Натали Портман. Команда будет женской, а хитрая выпускница «Гарварда» решила, что надежнее тянуть клуб с помощью подружек. Собрала длинный список женщин, что вложились, начиная от Серены Уильямс, и заканчивая актрисами сериалов. «Соккер-мамс» в действии, Ева Лонгория тоже в общей компании:

Жаль, что самые известные актеры в России – Петров, Козловский, Прилучный и Бурунов, не настолько богатые, чтобы финансировать маленькие клубы. Хотя даже их доходов, не говоря о деньгах других знаменитостей, вроде Шнурова или Урганта, хватает для поддержки локальных клубов из ПФЛ . А частный инвестор лучше казенного. Не говоря о том, что Ксения Собчак с подружками может осуществить мечты сотен девочек, играющих в футбол, по примеру Портман.

Причем важно понимать, что лиги в Англии и США проверяют серьезность намерений покупателей. Например, однажды певец группы «One Direction» пытался инвестировать в свой родной клуб, но ему запретили, поскольку не смог предоставить крутой бизнес-план. А Рейнольдс прошел проверки. Портман и ее подружки взяли на себя обязательства, так что валлийским драконам и женскому футболу Лос-Анджелеса повезло – их опекают бизнес-консультанты и юристы мультимиллионеров, влюбленных в футбол.

У Макконахи в Техасе тоже все получится, найдет богачей, что поддержат его новый проект. Не случайно ведь Хью Джекман – тот, что играл Росомаху, до сих пор сожалеет, что не купил акции «Норвича», за который с детства болеет его мама. Знаменитости, что вкладывают деньги в клубы, особенно маленькие – крутые, ведь поддерживают простых ребят с мечтой играть в футбол.