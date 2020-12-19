Ливерани: «Нельзя сказать, что „Ювентус“ в кризисе. Он в порядке»

Главный тренер «Пармы» в преддверии матча с «Ювентусом» в 13-м туре Серии А поделился мнением о команде соперника.

«Ювентус» остаётся одной из непобеждённых команд [в Серии А], а недавно они были главными на поле в матче против «Барселоны».

Нельзя сказать, что они в кризисе. Они в порядке, даже в игре с «Аталантой» они могли одержать победу.

Они сильны. Мы подойдём к матчу с уважением и скромностью. Матчи против них лучше всего подходят для того, чтобы проверить себя и понять, куда мы растём.