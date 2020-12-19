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Ливерани: «Нельзя сказать, что „Ювентус“ в кризисе. Он в порядке»

сегодня, 07:19
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус22:45 Не начался

Главный тренер «Пармы» Фабио Ливерани в преддверии матча с «Ювентусом» в 13-м туре Серии А поделился мнением о команде соперника.

«Ювентус» остаётся одной из непобеждённых команд [в Серии А], а недавно они были главными на поле в матче против «Барселоны».

Нельзя сказать, что они в кризисе. Они в порядке, даже в игре с «Аталантой» они могли одержать победу.

Они сильны. Мы подойдём к матчу с уважением и скромностью. Матчи против них лучше всего подходят для того, чтобы проверить себя и понять, куда мы растём.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:18
Многие бы хотели иметь такой кризис.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:51
Вратарь пармы пусть тренирует отбивать пенальти)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:51
Надежда умирает последней...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:22
Но всё равно Юве не тот.
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