Ибрагимович: «Буффон смог бы играть до 50. Стой себе да отбивай мячи»

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сегодня, 06:28

39-летний нападающий «Милана» ответил на вопрос, кто смог бы играть до 50 — он или 42-летний вратарь «Ювентуса» .

Буффон... Ему легко: стой себе на месте да отбивай мячи. Мне же надо двигаться, создавать, я должен быть способен пробить, бороться с защитниками. Так что он, наверное, может играть дольше и особо не заботиться о форме. Но я не дам ему отдыхать.

Ибрагимович также подчеркнул, что не станет продолжать карьеру, если почувствует, что не сможет выступать на высоком уровне.