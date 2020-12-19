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Ибрагимович: «Буффон смог бы играть до 50. Стой себе да отбивай мячи»

сегодня, 06:28

39-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос, кто смог бы играть до 50 — он или 42-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

Буффон... Ему легко: стой себе на месте да отбивай мячи. Мне же надо двигаться, создавать, я должен быть способен пробить, бороться с защитниками. Так что он, наверное, может играть дольше и особо не заботиться о форме. Но я не дам ему отдыхать.

Ибрагимович также подчеркнул, что не станет продолжать карьеру, если почувствует, что не сможет выступать на высоком уровне.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 09:56, ред.
Казалось бы оба футболисты любящие помолоть языком, но какая пропасть разделяет их!)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:23
Всё зависит от здоровья футболиста.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:15
Буффон пока и не ушел ещё.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:52
Буффон смог и до 50 лет сидеть на лавке
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:48
Ахахаха. Смотришь на вью Ибры и зенитовского пенька, так сразу настроение поднимается).
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:15
Теперь Буффон обязан до полтинник отыграть)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:52
Полевым намного труднее доиграть до преклонных лет...
Gahi
Gahi
сегодня в 06:42
Хорошая мотивация для Буффона. Удачи
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