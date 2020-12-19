Ибрагимович: «Мне не надо никаких поблажек только потому, что мне 39»

Нападающий «Милана» ответил на вопрос о своей мотивации и трудностях, которые он испытывает, играя в футбол в 39 лет.

Мне 39, и после всего, что я сделал, мне не обязательно работать. Но я по-прежнему горю страстью к тому, чем занимаюсь. Мне всегда мало, я всегда хочу больше. Мало кто в моём возрасте играл или играет так, как я. После 30 карьера идёт на спад, люди заканчивают. Я после 30 стал только прогрессировать.

Слышу, как американские спортсмены рассказывают, что тратят больше миллиона долларов, чтобы поддерживать тело в форме. Мне 39. Я в форме. Я играю на высочайшем уровне. Я не потратил на свою форму ни копейки. Секрет не в том, сколько ты заплатил. Секрет у тебя в голове — как сильно ты этого хочешь, чем ты готов жертвовать. Вот секрет. Дело в психологии, а психология ничего не стоит.

Хотел бы я иметь мозг Златана в 25-летнем теле! Я быстрее устаю, чем в молодости. Много сплю, потому что дольше нужно восстанавливаться. Скажем, раньше после матча у меня уходил день, чтобы восстановить силы, чувствовать себя хорошо и свежо. Теперь мне нужно два-три дня. Это нормально для моего возраста.

Пока могу давать результат, буду играть на высоком уровне. Как только пойму, что уже не тяну, сразу уйду. Мне нужно чувствовать себя живым. Нужно чувствовать, что я даю что-то людям. Мне не надо никаких поблажек только потому, что мне 39. Не надо, чтобы мне говорили «эй, ты полегче там» и всё такое. Нет, я хочу, чтобы вы считали меня футболистом мирового класса и сравнивали с лучшими, потому что тогда я сам подстёгиваю себя ещё больше.