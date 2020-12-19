Кассано: «Рамос, Варан и де Лигт — тройка лучших защитников в мире»

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сегодня, 05:09

Экс-нападающий сборной Италии поделился мнением о защитнике «Ювентуса» и подчеркнул, что 21-летний голландец входит в тройку лучших защитников в мире вместе с коллегами по амплуа из «Реала» и .

Когда де Лигт только прибыл в Италию, я был первым, кто его раскритиковал. Но сегодня, глядя на защитников великих команд, я считаю, что он входит в число лучших защитников в мире. У «Баварии», «Интера», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» нет таких сильных защитников, как он. Говорю вам, на сегодняшний день Серхио Рамос, Варан и де Лигт составлют тройку лучших защитников планеты.

Напомним, де Лигт был признан лучшим молодым футболистом в 2019 году по версии France Football.