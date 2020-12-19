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Кассано: «Рамос, Варан и де Лигт — тройка лучших защитников в мире»

сегодня, 05:09

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о защитнике «Ювентуса» Матийсе де Лигте и подчеркнул, что 21-летний голландец входит в тройку лучших защитников в мире вместе с коллегами по амплуа из «Реала» Серхио Рамосом и Рафаэлем Вараном.

Когда де Лигт только прибыл в Италию, я был первым, кто его раскритиковал. Но сегодня, глядя на защитников великих команд, я считаю, что он входит в число лучших защитников в мире. У «Баварии», «Интера», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» нет таких сильных защитников, как он.

Говорю вам, на сегодняшний день Серхио Рамос, Варан и де Лигт составлют тройку лучших защитников планеты.

Напомним, де Лигт был признан лучшим молодым футболистом в 2019 году по версии France Football.

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Все комментарии
ColdSun1995
ColdSun1995
сегодня в 09:16, ред.
двоим из них очень помогли судейские трофеи - так бы уже как несколько лет бороздили в клубах типа Эспаньола. а вот третий, мб, когда-нибудь и станет на уровне топ защитника
в принципе, в футболе Кассано разбирается примерно как Зидан)))) он бы тоже ни одного толкового приобретения за 3 года в состав не сделал) да и за счёт судей бы не вывез, а вот египтянин смог!
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
сегодня в 09:03
Рамос в числе лучших это правда, а двое других даже в топ 10 не входят
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:09
Насчёт Варана очень большие сомнения! Когда Рамоса нет на поле, Варан вообще непонятным становится. Какие-то странные вещи начинает творить на поле. Да Лигт очень хороший игрок. Но насчёт "входит в тройку лучших защитников мира" не знаю. Но а вот Эль Капитано мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос, он точно лучший. Лидер своей команды как на поле, так и за его пределами. Такой человек очень важен для команды. Надеюсь, что с ним продлят контракт и он доиграет свою карьеру в лучшем клубе в истории футбола- Реал Мадрид!!! Успехов и больших побед Реалу!!!
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 07:04
Всё логично. У Варана в этом году два гола и три голевых в ворота не кого-нибудь, а самого мадридского Реала - никто сильнее не огорчал королевский клуб, поэтому его место в тройке лучших неоспоримо. На де Лигте за тот же последний год было заработано три пенальти, которые успешно были реализованы соперниками Ювентуса - тоже не скажешь, что парень не старается. С Рамосом сложнее, ничем не выделялся за последний год, ни руку никому не вывернул, ни пенальти не привёз, но у него есть борода, поэтому Кассано сказал да. Пожалуй, я бы его Ловреном заменил в этой тройке, уж очень мне понравился забитый хорватом гол в ворота питерского Зенита, такая красота была.
kyxy
kyxy ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 05:53
Оба центральных защитника последних чемпионов мира сильно сдали
shlifen
shlifen
сегодня в 05:21
Ладно, что Кассано нравится де Лигт (сугубо личное дело, хотя на мой взгляд пока он не прогрессирует как раньше - но у него ещё всё впереди, парень очень молод). Но каким образом в голове Кассано Варан оказался в списке лучших??
За прошедший год Рафаэль не слабо сдал, его обрезы и "пасы на вратаря" и потери позиции, не только отобрали у Реала не мало очков но и вообще чуть было не лишили Реал плэйофф ЛЧ (пришлось биться в последнем туре)... Варан уже не мальчик, а опытный защитник - но по уровню за прошедший сезон, боюсь он в 10-ку лучших может и не попасть =(((
Варана нужно не хвалить, засовывая в сборные года и списки лучших - а требовать с него вдвойне, глядишь и вернётся на высокий уровень...
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