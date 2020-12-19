Дель Пьеро, Де Росси и Вьери приступили к обучению на тренеров

Легенды итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро, Кристиан Вьери и Даниэле Де Росси приступили к обучению на онлайн-курсе для получения тренерской лицензии УЕФА.
Занятия будут длиться в общей сложности 210 часов. В конце обучения итальянцы сдадут экзамен на получение лицензии УЕФА и смогут возглавлять любые молодежные команды, а также клубы Серии С.
Выпускники курсов также могут быть зарегистрированы в качестве помощников главных тренеров команд Серии В и Серии А.
Напомним, что недавно «Ювентус» возглавил молодой наставник Андреа Пирло, который даже не имел опыта работа в больших командах.