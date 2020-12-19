Дель Пьеро, Де Росси и Вьери приступили к обучению на тренеров

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сегодня, 09:18

Легенды итальянского футбола , и приступили к обучению на онлайн-курсе для получения тренерской лицензии УЕФА .

Занятия будут длиться в общей сложности 210 часов. В конце обучения итальянцы сдадут экзамен на получение лицензии УЕФА и смогут возглавлять любые молодежные команды, а также клубы Серии С.

Выпускники курсов также могут быть зарегистрированы в качестве помощников главных тренеров команд Серии В и Серии А.

Напомним, что недавно «Ювентус» возглавил молодой наставник Андреа Пирло, который даже не имел опыта работа в больших командах.