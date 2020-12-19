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Дель Пьеро, Де Росси и Вьери приступили к обучению на тренеров

сегодня, 09:18

Легенды итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро, Кристиан Вьери и Даниэле Де Росси приступили к обучению на онлайн-курсе для получения тренерской лицензии УЕФА.

Занятия будут длиться в общей сложности 210 часов. В конце обучения итальянцы сдадут экзамен на получение лицензии УЕФА и смогут возглавлять любые молодежные команды, а также клубы Серии С.

Выпускники курсов также могут быть зарегистрированы в качестве помощников главных тренеров команд Серии В и Серии А.

Напомним, что недавно «Ювентус» возглавил молодой наставник Андреа Пирло, который даже не имел опыта работа в больших командах.

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 10:49
Через сезончик другой Дель Пьеро в Ювентус, Де Росси в Рому, а Вьери в Бяку.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:26
Может быть получатся новые зиданы.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:22
Посмотрим что из этого получится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:19
А кому сейчас легко?
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