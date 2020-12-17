«Спартак» может вернуть Промеса

По данным источника, руководство «Спартака» рассматривает возможность возвращения в московский клуб полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.
Хавбек выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
В данный момент футболист недоволен своим статусом в «Аяксе», поэтому хочет сменить обстановку.
Недавний скандал с возможным участием Промеса, в результате которого игрок был арестован, может сыграть в пользу трансфера в «Спартак». Цена на футболиста может упасть, а сам Квинси захочет покинуть Амстердам.
Впрочем, они будут рэп писать скорее всего.
Впрочем, они будут рэп писать скорее всего.
Квинси долго не надо будет времени на раскачку. Все знает уже.
Свободу гладиатору с ножом!
Квинси долго не надо будет времени на раскачку. Все знает уже.
Свободу гладиатору с ножом!
Хавбек выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- Простая народная мудрость - нельзя дважды войти в одну и ту же реку - себя полностью оправдывает. И сейчас Промес Спартаку и на хрен не нужен! И Спартак не тот, и Промес не тот, и тренер не тот, так что не стоит тратить деньги на "сбитых лётчиков"!
- Спартаку бы обратить внимание в сторону скандинавов (и Зениту того же советую!)
- Краснодар, ЦСКА и Ростов находят там очень и очень неплохую перспективную молодёжь, а скаутские службы Спартака и Зенита что, не тянут? Проморгали? Собираем пенсионеров по всем лигам мира? Тогда и не хрен ждать положительных результатов!
Хавбек выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- Простая народная мудрость - нельзя дважды войти в одну и ту же реку - себя полностью оправдывает. И сейчас Промес Спартаку и на хрен не нужен! И Спартак не тот, и Промес не тот, и тренер не тот, так что не стоит тратить деньги на "сбитых лётчиков"!
- Спартаку бы обратить внимание в сторону скандинавов (и Зениту того же советую!)
- Краснодар, ЦСКА и Ростов находят там очень и очень неплохую перспективную молодёжь, а скаутские службы Спартака и Зенита что, не тянут? Проморгали? Собираем пенсионеров по всем лигам мира? Тогда и не хрен ждать положительных результатов!