«Спартак» может вернуть Промеса

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вчера, 15:28

По данным источника, руководство «Спартака» рассматривает возможность возвращения в московский клуб полузащитника «Аякса» .

Хавбек выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

В данный момент футболист недоволен своим статусом в «Аяксе», поэтому хочет сменить обстановку.

Недавний скандал с возможным участием Промеса, в результате которого игрок был арестован, может сыграть в пользу трансфера в «Спартак». Цена на футболиста может упасть, а сам Квинси захочет покинуть Амстердам.