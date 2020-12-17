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«Спартак» может вернуть Промеса

вчера, 15:28

По данным источника, руководство «Спартака» рассматривает возможность возвращения в московский клуб полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

Хавбек выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

В данный момент футболист недоволен своим статусом в «Аяксе», поэтому хочет сменить обстановку.

Недавний скандал с возможным участием Промеса, в результате которого игрок был арестован, может сыграть в пользу трансфера в «Спартак». Цена на футболиста может упасть, а сам Квинси захочет покинуть Амстердам.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 22:57
Вернуть стоит только Романцева. Дед всем хвосты накрутит. А Квинси лишь попытка Федуна извинится за это порно,которое мы вынуждены смотреть.
Ars Ars 1
Ars Ars 1
вчера в 19:26
Главное, чтобы сокамерника Кокорина ножом за хрустальность не ударил.
Впрочем, они будут рэп писать скорее всего.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:19
У любого игрока в голове -прогрессировать от сезона к сезону . А для Промеса - это шаг назад . Не думаю ,что он станет тем же Промесом ,каким мы его помним . Наши желания о его возвращении -это мысленный возврат к чемпионскому году . Ну да будет как будет . Не нам с таким составом сейчас привередничать . Ну не на Златана Кутеповича впереди же , нам смотреть ! ))
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 18:47
Надо Дзюбу вернуть !)
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:32
Если вместо Мозеса - черепахи то это неплохой вариант. Но опорник нужнее всего сейчас
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 18:20
Я думаю, что Промес обратно это идея не очень, а ты?
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:12
Ну конечно где же ещё Промесу скрываться от правосудия. Только в спартаке.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:06
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 18:03
    Вчера подумал неплохо было бы вернуть Спартаку Промеса. И вот мысли в руку).
    Квинси долго не надо будет времени на раскачку. Все знает уже.
    Свободу гладиатору с ножом!
    Nick Ch
    Nick Ch
    вчера в 17:57
    С зоны (в его случае СИЗО) в Спартак - где-то мы это уже проходили... это какая-то новая традиция или критерии к отбору потенциальных новичков?😄
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    вчера в 17:48
    Скоро в тарасовке будет опаснее, чем в подворотне чертаново
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 17:47
      4RT
      4RT
      вчера в 17:45
      Давно пора
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 17:39
      Соскучились по негритёнку...
      Kaguzuti
      Kaguzuti
      вчера в 17:35, ред.
      В тарасовке вместо бани построят СИЗО.
      Хиромант
      Хиромант
      вчера в 17:34
      По данным источника, руководство «Спартака» рассматривает возможность возвращения в московский клуб полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

      Хавбек выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

      - Простая народная мудрость - нельзя дважды войти в одну и ту же реку - себя полностью оправдывает. И сейчас Промес Спартаку и на хрен не нужен! И Спартак не тот, и Промес не тот, и тренер не тот, так что не стоит тратить деньги на "сбитых лётчиков"!
      - Спартаку бы обратить внимание в сторону скандинавов (и Зениту того же советую!)
      - Краснодар, ЦСКА и Ростов находят там очень и очень неплохую перспективную молодёжь, а скаутские службы Спартака и Зенита что, не тянут? Проморгали? Собираем пенсионеров по всем лигам мира? Тогда и не хрен ждать положительных результатов!
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      вчера в 17:34
      Это будет шаг назад
      Kaguzuti
      Kaguzuti
      вчера в 17:34
      С ножом вернут?
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 17:32
      Ага ,и ещё как заиграет !!! ))))))))))))))))))) ...на стуле, с натянутыми на ножках струнах ! ))))))))))))))))))...балалайка -три струна ,я - хозяин Спартака !!! ))))))))))))))
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      вчера в 17:29
      Одним уголовником будет больше) Теперь у Спартака будет фишка: возвращать всех зэков!
      zooveterinar
      zooveterinar
      вчера в 17:28
      Если спасет спартак,пусть возвращается!!!
      Futurista
      Futurista ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
      вчера в 17:22
      Самое время в Россию свалить)...
      Котэ в тельняжке
      Котэ в тельняжке ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 17:21
      Испортился Антоха в Аяксе... Пустился во все тяжкие. Боюсь, ему не до футбола...
      Futurista
      Futurista ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
      вчера в 17:18
      У Антона была другая...мужская ситуация...
      Котэ в тельняжке
      Котэ в тельняжке ответ Ген Геныч (раскрыть)
      вчера в 17:16
      Старовер?😊
      Котэ в тельняжке
      Котэ в тельняжке ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 17:15
      Будет и у вас, как и у Зенита, рукаприкладующий😉
      Futurista
      Futurista ответ particular (раскрыть)
      вчера в 17:05
      Враги не дремлят)...
      Futurista
      Futurista
      вчера в 17:04
      Антошка...давай в Спартак...нужен немножко...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      вчера в 16:50
      Ты имеешь в виду Кокорину нескучно будет и он скорее поправится и заиграет?
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 16:33
      Будет полной глупостью
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