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Тюрам принёс извинения за плевок в соперника в матче Бундеслиги

сегодня, 10:37
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)1 : 2Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам принес извинения за плевок в лицо сопернику в матче 13-го тура Бундеслиги. 23-летний форвард был удален с поля после просмотра VAR.

Сегодня я совершил несвойственный мне поступок. Это никогда не повторится. Я неправильно отреагировал на действия соперника, это произошло случайно и непреднамеренно.

Я приношу свои извинения всем: Штефану Пошу, игрокам команды соперника, своим партнерам, семье и тем, кто видел это. Разумеется, я готов ко всем последствиям своего поступка.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:25
Погоди, погоди, мразиш.. От лица белой нации заявляю, что так просто мы тебя не простим. Теперь каждый раз перед матчами вместо вставания на колени , вы должны трижды сплёвывать через правое плечо стоя на одной ноге. И тогда мы подумаем о прощении.
старина
старина
сегодня в 13:06
Мне теперь интересно услышать мнение таких борцов с "расизмом" как Вебо,туре,Мбаппе,неймар и прочих
Futurista
Futurista
сегодня в 12:41
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:40
Шарики за ролики заехали у Тюрама!
ошалевший
ошалевший
сегодня в 11:38
за такие поступки надо строго наказывать полгода-год дисквы без зп,а тут говорит случайно,как можно случайно,негр испугался и отмазы просто лепит
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:30
Ну как дети малые
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:23
Интересно как накажут...Штефана Поша ..????

Как у него вообще мозгов хватило...лицом перехватывать плевки мирноплюющегося Маркуса Тюрама...???

Что это ,как не проявление вопиющего расизма ???
Позор Штефану Пошу !!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:21
Случай и непреднамеренно можно на ногу наступить, а плевок в лицо - либо провокация, либо следствие неадекватного поведения и отсутствия воспитания.
Loko57
Loko57
сегодня в 11:09
Вот это нравы...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:01
Дисквалифицировать его до конца сезона.
beefs
beefs
сегодня в 10:56
Мозг отстаёт от поступков...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:56
Перед матчем должен стать на колени. Только не за негров, а за проступок.
Juve14
Juve14
сегодня в 10:56
Процесс развития как вида еще не окончен. Я его на букву Н не называл если че, и с его земляками из афро континента не сравнивал
Сантус
Сантус
сегодня в 10:45
Батя уже лещей надавал...)
Cat01
Cat01
сегодня в 10:39
Так надо было думать об этом раньше
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:38
За такое в морду дают
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