Тюрам принёс извинения за плевок в соперника в матче Бундеслиги

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» принес извинения за плевок в лицо сопернику в матче 13-го тура Бундеслиги. 23-летний форвард был удален с поля после просмотра VAR .

Сегодня я совершил несвойственный мне поступок. Это никогда не повторится. Я неправильно отреагировал на действия соперника, это произошло случайно и непреднамеренно.

Я приношу свои извинения всем: Штефану Пошу, игрокам команды соперника, своим партнерам, семье и тем, кто видел это. Разумеется, я готов ко всем последствиям своего поступка.