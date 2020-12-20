Тюрам принёс извинения за плевок в соперника в матче Бундеслиги

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам принес извинения за плевок в лицо сопернику в матче 13-го тура Бундеслиги. 23-летний форвард был удален с поля после просмотра VAR.
Сегодня я совершил несвойственный мне поступок. Это никогда не повторится. Я неправильно отреагировал на действия соперника, это произошло случайно и непреднамеренно.
Я приношу свои извинения всем: Штефану Пошу, игрокам команды соперника, своим партнерам, семье и тем, кто видел это. Разумеется, я готов ко всем последствиям своего поступка.
Как у него вообще мозгов хватило...лицом перехватывать плевки мирноплюющегося Маркуса Тюрама...???
Что это ,как не проявление вопиющего расизма ???
Позор Штефану Пошу !!!!
Как у него вообще мозгов хватило...лицом перехватывать плевки мирноплюющегося Маркуса Тюрама...???
Что это ,как не проявление вопиющего расизма ???
Позор Штефану Пошу !!!!