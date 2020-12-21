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Влашич: «В четырех матчах из шести в ЛЕ мы должны были побеждать»

сегодня, 10:32

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил выступления армейцев в Лиге Европы в нынешнем сезоне.

Считаю, что мы были лучше, но не давались голы. В большинстве встреч, когда победить или вообще набрать очки не удавалось, доминировали. Давайте по порядку. В выездной игре с «Вольфсбергом» вели, потом пропустили с пенальти. В итоге ничья — 1:1. С загребским «Динамо»: действовали с огромным преимуществом, но опять не взяли три очка. В Голландии «Фейеноорд» много нам забил и заслуженно выиграл. Когда встречались с ними дома, ЦСКА имел колоссальное превосходство, но опять не смог реализовать его. В ответной встрече с «Вольфсбергом» футболист соперника забил нам, как мне показалось, лучший гол в своей жизни. Пропустили первыми, пытались отыграться, но мяч в ворота не шел. То есть в четырех случаях из шести мы должны были побеждать.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 11:21
жаль что футболисты Фейеноорда, Динамо и Вольфсберга об этом не знали.
Loko57
Loko57
сегодня в 11:19
Ну Влашич и даёт... Должны, мы были лучше... Быть лучше и проиграть можно в одном матче- не повезло, так бывает. А ЦСКА из матча в матч показывало что недотягивают.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:13
Должны не значит смоч)))
Futurista
Futurista
сегодня в 11:01
Хорватские кулачки машут после драки...
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса
сегодня в 11:00
Угу, все российские команды были ДОЛЖНЫ побеждать))) Просто не повезло) 10 лет назад ЦСКА такие группы без проблем брал, а сейчас все виноваты кругом. Неприятно видеть, как скатился любимый клуб.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:57
кто был должен победить-тот победил)))))))))))))))) о вас без мата и сказать то сложно)))
drug01
drug01
сегодня в 10:55
Должны но не смогли и чуть Витька не уволили
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:53
Да с чего это игроки ЦСКА решили, что должны были выигрывать? По рейтингу, по статусу? Да, но не по игре. Вы вату катали, а не владели преимуществом.
Специально открыл статистику домашнего матча с «Вольфсбергом» 0:1
Удары по воротам 15-13
Удары в створ 4-5
Владение мячом % 62-38
Да при такой статистике надо молчать о каком то там преимуществе, это же как так надо было владеть в двое больше мячом, а в створ бить меньше?
Скажите уж сразу, что должны были выиграть этот розыгрыш ЛЕ.....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:44, ред.
Федя похоронил все надежды. Имея 3-5 моментов голевых , парень губил все на корню. Раньше надо было его на лавку сажать, Шкурин неплохо его заменил, да и Федю это раззадорило сильно. Жаль что Ганчаренко не пришло это решение раньше , хотя оно напрашивалось очень давно. Сколько из -за Феди очков потеряно просто и не сосчитаешь сразу. Ведь чаще всего в поражениях винят защитников и вратарей, забывая про нападающих. Если команда доминирует , создает голевые моменты , но не забивает , то спрашивать надо и с нападения.
Могли и ЧР и ЕК выступить лучше, но табун ускакал не в ту сторону.
Всем здоровья.
beefs
beefs
сегодня в 10:34
должны би, это желание, а действительность то что получилось...
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