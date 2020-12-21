Влашич: «В четырех матчах из шести в ЛЕ мы должны были побеждать»

Полузащитник ЦСКА оценил выступления армейцев в Лиге Европы в нынешнем сезоне.

Считаю, что мы были лучше, но не давались голы. В большинстве встреч, когда победить или вообще набрать очки не удавалось, доминировали. Давайте по порядку. В выездной игре с «Вольфсбергом» вели, потом пропустили с пенальти. В итоге ничья — 1:1. С загребским «Динамо»: действовали с огромным преимуществом, но опять не взяли три очка. В Голландии «Фейеноорд» много нам забил и заслуженно выиграл. Когда встречались с ними дома, ЦСКА имел колоссальное превосходство, но опять не смог реализовать его. В ответной встрече с «Вольфсбергом» футболист соперника забил нам, как мне показалось, лучший гол в своей жизни. Пропустили первыми, пытались отыграться, но мяч в ворота не шел. То есть в четырех случаях из шести мы должны были побеждать.