ГлавнаяНовости

Стауче: «Сафонов должен был дебютировать за сборную в ноябре»

сегодня, 10:05

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче заявил, что тренерский штаб национальной команды готовил голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова к одному из матчей в ноябре.

Да, думали о том, чтобы он сыграл один матч. Мы получаем игроков, наш медицинский штаб следит за их состоянием, смотрим на то, как они выглядят на поле.

Исходя из этого, готовим их к играм. Сафонова мы готовили к одному матчу, но получилось так, как получилось. Пандемия ударила по всему миру, не обошла она стороной и нас.

Ранее Стауче заявил, что экс-голкипер национальной команды Игорь Акинфеев должен быть примером отношения к профессии для молодых голкиперов.

Все новости
Влашич: «Дзюба — великий игрок, очень многого добился»
Сегодня, 11:11 Комментарии14
Форвард «Крыльев» Голенков: «Мой переход в „Лейрию“ был ошибкой»
Сегодня, 10:49 Комментарии6
Влашич: «В четырех матчах из шести в ЛЕ мы должны были побеждать»
Сегодня, 10:32 Комментарии10
Стауче: «Акинфеев должен быть примером для молодых вратарей»
Сегодня, 10:00 Комментарии3
Семшов: «Борьба за первое место в РПЛ, к сожалению, закончилась»
Сегодня, 09:42 Комментарии7
Аршавин: «„Зенит“ рассматривает три трансфера»
Сегодня, 09:23 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:05
Что же ты тренер его не поставил
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:20
Пока не поздно надо парня наигрывать. Если учесть , что Гильерме сдал очень прилично , причем сдал как то очень резко, то замену ему надо готовить заранее. Шунин на данном отрезке неплох, тоже бывают спады, плюс возраст поджимает . В сборной должно быть два сильных вратаря , как в свое время были Акинфеев и Малофеев, всегда готовые заменить друг друга в случае форс мажора. Впереди Евро и отборочные игры к ЧМ и у Сафонова для полной уверенности должна быть практика в команде. Матвей вполне может сыграть в некоторых матчах . Жаль что наш главный не дал ему игрового времени раньше, ведь ЛН все равно профукали. Но будем надеяться , что Матвей попадет в основную обойму сборной.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:06
Сафонов талантливый игрок
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100