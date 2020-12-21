Стауче: «Сафонов должен был дебютировать за сборную в ноябре»

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче заявил, что тренерский штаб национальной команды готовил голкипера «Краснодара» а к одному из матчей в ноябре.

Да, думали о том, чтобы он сыграл один матч. Мы получаем игроков, наш медицинский штаб следит за их состоянием, смотрим на то, как они выглядят на поле.

Исходя из этого, готовим их к играм. Сафонова мы готовили к одному матчу, но получилось так, как получилось. Пандемия ударила по всему миру, не обошла она стороной и нас.