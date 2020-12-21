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Индзаги: «Мы заслужили победу как по игре, так и по другим показателям»

сегодня, 11:18
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился мыслями после победы в матче чемпионата Италии с «Наполи» (2:0).

Судя по нашему отношению к прошедшей игре, кто-то может подумать, что мы выкладываемся лишь против топ-клубов. И я могу понять, почему все так думают.

В этом сезоне мы теряли очки, в том числе из-за напряженного календаря в Лиге чемпионов, но, если быть объективным, против «Вероны» [1:2] и «Беневенто» [1:1] мы играли не очень плохо. Единственный провал в Серии А у нас случился в домашнем матче с «Удинезе» [1:3].

Сегодня наша команда показала себя с хорошей стороны, я попросил мощно провести начало матча с «Наполи», который в последней игре с «Интером» заслуживал большего. И у соперника, и у нас есть травмы, но, думаю, мы заслужили победу как по игре, так и по другим показателям.

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Все комментарии
Посмеёмся на славу
Посмеёмся на славу
сегодня в 11:55
Наполи слаб, поэтому и побоялись ехать в Турин. Там бы им не меньше пяти отгрузили.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 11:34
Наполи далеко не тот когда Ювентуса держал до последних турах в напряга за чемпионство!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:21
Несколько неожиданно это было.
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