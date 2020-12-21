Индзаги: «Мы заслужили победу как по игре, так и по другим показателям»

Главный тренер «Лацио» поделился мыслями после победы в матче чемпионата Италии с «Наполи» (2:0).

Судя по нашему отношению к прошедшей игре, кто-то может подумать, что мы выкладываемся лишь против топ-клубов. И я могу понять, почему все так думают.

В этом сезоне мы теряли очки, в том числе из-за напряженного календаря в Лиге чемпионов, но, если быть объективным, против «Вероны» [1:2] и «Беневенто» [1:1] мы играли не очень плохо. Единственный провал в Серии А у нас случился в домашнем матче с «Удинезе» [1:3].

Сегодня наша команда показала себя с хорошей стороны, я попросил мощно провести начало матча с «Наполи», который в последней игре с «Интером» заслуживал большего. И у соперника, и у нас есть травмы, но, думаю, мы заслужили победу как по игре, так и по другим показателям.