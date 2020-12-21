Промес: «Это стало шоком для всех. Я рад, что меня освободили так быстро»

Форвард «Аякса» Квинси Промес прокомментировал свое освобождение из-под ареста. Напомним, что футболист подозревался в нанесении ножевых ранений.
Мне нечего скрывать. Но мне приятно снова сконцентрироваться на футболе, оставив второстепенные вопросы позади.
Это стало шоком для всех, но я рад, что меня освободили так быстро. Не хочу об этой теме. Я свободен, и думаю, этого достаточно. Не хочется тратить больше энергии на второстепенные дела.
Это сложная ситуация для всех, но нужно смотреть в будущее, потому что ещё можем на него повлиять. То, что случилось, уже случилось.
Как утверждали спартачи в своё время, Что Кокорина загнали в первый же день и сделали из него женщину. Это только со слов спартачей, сам лично такой инфой не владею.
Как утверждали спартачи в своё время, Что Кокорина загнали в первый же день и сделали из него женщину. Это только со слов спартачей, сам лично такой инфой не владею.