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Промес: «Это стало шоком для всех. Я рад, что меня освободили так быстро»

сегодня, 09:08

Форвард «Аякса» Квинси Промес прокомментировал свое освобождение из-под ареста. Напомним, что футболист подозревался в нанесении ножевых ранений.

Мне нечего скрывать. Но мне приятно снова сконцентрироваться на футболе, оставив второстепенные вопросы позади.

Это стало шоком для всех, но я рад, что меня освободили так быстро. Не хочу об этой теме. Я свободен, и думаю, этого достаточно. Не хочется тратить больше энергии на второстепенные дела.

Это сложная ситуация для всех, но нужно смотреть в будущее, потому что ещё можем на него повлиять. То, что случилось, уже случилось.

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Все комментарии
Я на стреме
Я на стреме ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 11:14
ну они же на тот момент не знали что он со всем этим багажом в Спартак припрётся)
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 11:10
Женщиной его сделал Мамаев , просто на зоне он занимался тем что ему нравится !
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:07
Спартаковское воспитание !
Я на стреме
Я на стреме ответ санек002 (раскрыть)
сегодня в 11:05
кто не на Мальдивах тот в СИЗО )
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:02
Ему повезло, что не в России за решётку попал. Там бы губастинького под шконку бы загнали.
Как утверждали спартачи в своё время, Что Кокорина загнали в первый же день и сделали из него женщину. Это только со слов спартачей, сам лично такой инфой не владею.
Джон Иванов
Джон Иванов
сегодня в 10:45
Теперь можно и в Спартак, а то там играть некому
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 09:45
Приём cпартаковского бpoмонтана не проходит бесследно, ломает психику на всю жизнь
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:42
Решил по-родственному, извинениями и крупной денежной компенсацией. Все остались довольны. Как говорится, господь, спасибо, что взял деньгами.
санек002
санек002
сегодня в 09:19
Да уж!на Антоху как то не похоже!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:16
Однако!
ДСА
ДСА
сегодня в 09:10
Откупился, вот и освободили.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:10
Ну все, теперь подозрений нет, можно играть...
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