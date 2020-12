Испанский специалист вступил на должность главного тренера «Уотфорда».

Пресс-служба «шершней» подробности соглашения с 40-летним специалистом не сообщает. Последним клубом Хиско было тбилисское «Динамо», с которым он завоевал золото чемпионата Грузии в 2020 году.

🤝 We are pleased to confirm the appointment of Xisco Muñoz as Head Coach.