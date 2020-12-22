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Гомес пропустит второй подряд матч «Аталанты». Он может покинуть клуб

вчера, 20:55
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта22:45 Не начался

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес пропустит матч 14-го тура Серии А против «Болоньи».

Аргентинец не попал в заявку клуба на завтрашнюю игру. Эта уже второй матч подряд, который Гомес пропускает по решению главного тренера Джан Пьеро Гасперини, с которым у него случился конфликт. Скорее всего, форвард покинет «Аталанту» уже в январе.

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 22:31
Очень хороший игрок!!! Спрос будет хороший!!!
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 22:09
Может Юве возьмет его.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:56
Гомес совсем не конкурент Миранчуку,точнее Леха Гомесу не конкурент.У них довольно разный функционал,никто сейчас Гомеса в Аталанте не заменит.Но и Гомес ни в каком клубе не будет тем,кем был в Бергамо...
shlifen
shlifen
вчера в 21:40
Гомес в клубе точно не главный, для президента Гасперини самый важный человек в клубе, так что уверен, что уже зимой Гомеса продадут. Тем более вроде Милан был согласен заплатить запрашиваемую сумму. Аталанте как коллективу, точно будет полезнее избавиться от конфликтного игрока. А замену Бергамаски точно найдут. И вот тут уже вопрос в самоотдаче и желании кто те двое из трёх (Иличич, Малиновский, Миранчук) кто будет в основе?? Пока видится, что Гасперини делает ставку на первых двух. Но и у Алексея появляется шанс играть чаще...
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:30
да гнать в зашей, что он о себе возомнил))
тренер говорит иди на другой фланг, а он его посылает... латинос вообще чет попутал))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 21:29
Это не приближает Леху к основе - Иличич с Ромой за тайм сделал 1+2 - похоже начинает приходить в себя.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:13
Лишь бы Миранчук играл,а Гомес пусть отдыхает!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:09, ред.
Эпопея Гомеса в Аталанте подходит к концу похоже!
beefs
beefs
вчера в 21:09
вот так завешаются конфликты...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:56
Нашлись бы желающие купить...
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