Гомес пропустит второй подряд матч «Аталанты». Он может покинуть клуб

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес пропустит матч 14-го тура Серии А против «Болоньи».
Аргентинец не попал в заявку клуба на завтрашнюю игру. Эта уже второй матч подряд, который Гомес пропускает по решению главного тренера Джан Пьеро Гасперини, с которым у него случился конфликт. Скорее всего, форвард покинет «Аталанту» уже в январе.
тренер говорит иди на другой фланг, а он его посылает... латинос вообще чет попутал))
тренер говорит иди на другой фланг, а он его посылает... латинос вообще чет попутал))