Гомес пропустит второй подряд матч «Аталанты». Он может покинуть клуб

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вчера, 20:55

Нападающий «Аталанты» пропустит матч 14-го тура Серии А против «Болоньи».

Аргентинец не попал в заявку клуба на завтрашнюю игру. Эта уже второй матч подряд, который Гомес пропускает по решению главного тренера , с которым у него случился конфликт. Скорее всего, форвард покинет «Аталанту» уже в январе.