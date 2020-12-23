Пирло: «Поражение оказалось неизбежным»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал поражение от «Фиорентины» в матче 14-го тура Серии А.

Нет никаких оправданий. Мы вышли на игру с неправильным отношением. Когда такое происходит, то результат логичен. Может быть, так как это была последняя игра перед перерывом, некоторые игроки уже думали про отпуск. Поражение оказалось неизбежным.