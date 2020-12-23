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Пирло: «Поражение оказалось неизбежным»

сегодня, 09:28
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 3Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал поражение от «Фиорентины» в матче 14-го тура Серии А.

Нет никаких оправданий. Мы вышли на игру с неправильным отношением. Когда такое происходит, то результат логичен. Может быть, так как это была последняя игра перед перерывом, некоторые игроки уже думали про отпуск. Поражение оказалось неизбежным.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
сегодня в 10:15
Фиалки сильно удивили.
feris1
feris1
сегодня в 09:38
В настрое команды прежде всего виноват тренер.
Он должен был мотивировать команду,а у Пирло как мы видим этого не получилось.
David Young
David Young
сегодня в 09:31
Правильно отметил одну из главных причин разгромного поражения дома в матче со средней-слабой командой - недостаточно хорошее и ответственно отношение. Это и вылилось в красную карточку, серьёзные ошибки, и разгромное поражение с отсутствие забитых голов. Данное поражение должно встряхнуть Ювентус, и туринский клуб должен по-настоящему взяться за ум в плане некоторых моментов, да и в целом, ведь их путь в Серии A в этом сезоне отнюдь не гладок и походка не особо уверенная.
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