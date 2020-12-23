Пирло: «Поражение оказалось неизбежным»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал поражение от «Фиорентины» в матче 14-го тура Серии А.
Нет никаких оправданий. Мы вышли на игру с неправильным отношением. Когда такое происходит, то результат логичен. Может быть, так как это была последняя игра перед перерывом, некоторые игроки уже думали про отпуск. Поражение оказалось неизбежным.
Он должен был мотивировать команду,а у Пирло как мы видим этого не получилось.
Он должен был мотивировать команду,а у Пирло как мы видим этого не получилось.