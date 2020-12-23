Пирло: «У нас нет проблем с тем, чтобы сыграть с „Наполи“»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал новость о том, что «Наполи» обжаловал техническое поражение от туринского клуба. Совет по спортивным гарантиям (CONI) принял решение по судьбе матча 3-го тура Серии А «Ювентус» — «Наполи», который не состоялся из-за неявки гостевой команды.

У нас нет проблем с тем, чтобы сыграть с «Наполи». Я больше расстроен за те команды, которые играли и ездили в гости, имея намного большее число заболевших. Они действовали по справедливости, играя при любых обстоятельствах. Я не могу сказать, правильное ли это решение или нет, но это несправедливо по отношению к другим командам, которые играли в куда более сложных обстоятельствах.