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Пирло: «У нас нет проблем с тем, чтобы сыграть с „Наполи“»

сегодня, 11:41

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал новость о том, что «Наполи» обжаловал техническое поражение от туринского клуба. Совет по спортивным гарантиям (CONI) принял решение по судьбе матча 3-го тура Серии А «Ювентус» — «Наполи», который не состоялся из-за неявки гостевой команды.

У нас нет проблем с тем, чтобы сыграть с «Наполи». Я больше расстроен за те команды, которые играли и ездили в гости, имея намного большее число заболевших. Они действовали по справедливости, играя при любых обстоятельствах. Я не могу сказать, правильное ли это решение или нет, но это несправедливо по отношению к другим командам, которые играли в куда более сложных обстоятельствах.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 12:56
все верно ,позор наполи
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:42
Юве плох от слова совсем!
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