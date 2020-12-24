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Куртуа: «Не лучшая игра „Реала“, но важен результат»

сегодня, 04:25
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Гранадой» (2:0) в матче 15-го тура Примеры.

«Гранада» — очень активная команда, они высоко прессинговали нас. Они выглядели довольно хорошо. Это была не лучшая наша игра, но важно то, что мы продолжили победную серию.

Я очень доволен. Мы знали, что можем испытать трудности в матче с классной командой. В начале встречи они пытались замедлить игру. Во втором тайме мы действовали более интенсивно, и футбол вышел на первый план. Это тяжёлая, но хорошая победа.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:19
Дожили, Гранада - серьезный соперник для Реала.
ABir
ABir
сегодня в 05:52
Игра скоро забудется, а три очка останутся. С очередной Победой Сливочных!
ОПС
ОПС
сегодня в 04:30
Победа в любом случае остается победой.
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