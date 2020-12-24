Куртуа: «Не лучшая игра „Реала“, но важен результат»

Вратарь «Реала» прокомментировал победу над «Гранадой» (2:0) в матче 15-го тура Примеры.

«Гранада» — очень активная команда, они высоко прессинговали нас. Они выглядели довольно хорошо. Это была не лучшая наша игра, но важно то, что мы продолжили победную серию.

Я очень доволен. Мы знали, что можем испытать трудности в матче с классной командой. В начале встречи они пытались замедлить игру. Во втором тайме мы действовали более интенсивно, и футбол вышел на первый план. Это тяжёлая, но хорошая победа.